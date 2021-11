Gf Vip, Sonia Bruganelli chiarisce la sua posizione sull'aborto

Continua a far rumore lo scivolone che ha coinvolto Alfonso Signorini lunedì sera al Grande Fratello Vip. "Noi siamo contrari all'aborto in tutte le sue forme", ha detto in diretta tv il conduttore Mediaset, con Sonia Bruganelli che ha aggiunto un "esatto" in egual misura rumoroso. In tanti da casa si sono domandati se anche l'opinionista fosse d'accordo con la dichiarazione pro-life di Signorini. Sonia, via social, ha ora chiarito il suo punto di vista.

La precisazione di Sonia

Tale Sabrina, via Instagram, le ha scritto: "Ti stimo molto ma avrei gradito un tuo intervento sul grave scivolone di Signorini di lunedì sera". Immediata la replica di Bruganelli. "Il mio "esatto" era sul non augurarsi un aborto spontaneo". Peccato che Alfonso avesse detto tutt'altro, in quel preciso istante, ma è facile immaginare che venerdì sera, nel corso della nuova diretta serale del GF Vip, tanto Signorini quanto Bruganelli e Volpe prenderanno di petto l'argomento, chiarendo le rispettive posizioni. Un intervento resosi probabilmente necessario da quel plurale inopinatamente utilizzato dal conduttore, che in diretta tv ha parlato a nome di non si sa chi. Della redazione, della rete, degli autori?

Meloni difende Signorini

Nel dubbio Endemol ha preso le distanze dal conduttore, che ha invece rivendicato il suo diritto ad esprimere un'opinione. A criticare aspramente Signorini, tra i tanti, Selvaggia Lucarelli, mentre Giorgia Meloni l'ha difeso, parlando di "pensiero unico" e "linciaggio online". "Mi rammarica apprendere che, questa aggressione a suon di offese e insulti, provenga e sia fomentata dagli stessi che si ergono a paladini del rispetto e dei diritti", ha scritto la leader di Fratelli d'Italia.