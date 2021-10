Gf vip, Sophie Codegoni placa i bollenti spiriti di Gianmaria

“Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avrei perso Greta, ma sono andato avanti”. A parlare è Gianmaria Antinolfi, concorrente del Gf vip che proprio nella casa più spiata d'Italia ha messo in discussione il suo rapporto con Greta Giulia Mastroianni. Rapporto che è giunto al capolinea dopo che Gianmaria ha inizato a vedere l'ex tronista con occhi diversi.

Antinolfi nelle scorse ore si è confrontato con Aldo Montano dichiarando "Io ho chiuso", riferendosi a Greta Giulia Mastroianni, "È chiusa la mia situazione, non lo metto neanche in dubbio", ha aggiunto.

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip Sophie prende le distanza e a Miriana Trevisan dichiara: "Lui non è proprio il mio tipo, a livello caratteriale non rispecchia la persona che vorrei al mio fianco, e dal quale sono attratta. Io non lo vedrei mai come ipotetico mio fidanzato, perché è una persona che prende la situazione in mano”.