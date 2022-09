Gf Vip, Soraia Ceruti sbotta contro una concorrente : "La falsità non ha limiti"

Volano stracci al Grande Fratello Vip. Questa notte Luca Salatino ha avuto un accesso confronto con Elenoire Ferruzzi dopo le avances ricevute dallashowgirl icona Lgbt . A seguito dell?episodio non si è fatta attendere la reazione della fidanzata dell?ex tronista, Soraia.

La reazione di Soraia

Inizialmente la ragazza ha postato un breve video in cui si vede Luca intento a sfogare con i coinquilina, compresa Sara. Soraia ha aggiunto alla clip: ?La grande amica di Elenoire: Sara. Colei che è stata la prima a incoraggiarla in questa cosa e ora dice che scherzava??.

Poi la fidanzata di Luca Salatino è intervenuta direttamente condividendo un suo video, in cui non se la prende con Elenoire, bensì con un?altra concorrente del reality: ?Buongiorno a tutti, scusate ma non ho resistito a pubblicare quello che è successo questa notte perché la falsità di alcune persone veramente non ha limiti. Appunto sto parlando si Sara Manfuso. Scusate ma questo commento dovevo proprio farlo?, esordisce Soraia, che poi prende senza indugi le difese del fidanzato: ?Non ce l?ho con il mio grande amore Luca, lui non ha sbagliato niente ed era palesemente evidente che giocava e scherzava con Elenoire. Ma la falsità di Sara che dice a Luca che scherzava, quando in realtà è stata la prima ad incoraggiarla, quindi giudico un po? il fatto di non essere stata un?amica sincera nei confronti di Elenoire. Poteva risparmiarsi certi discorsi che andavano ad illudere appunto Elenoire. Tutto qui ragazzi?, ha concluso l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soraia contro Sara

Insomma Soraya si è scagliata contro Sara Manfuso, rea di aver fatto il doppio gioco nella Casa. A suo dire la giornalista avrebbe spinto Elenoire tra le braccia di Luca, illudendola, tanto che il volto di Uomini e donne è stato poi costretto a chiarire la sua posizione. ?Io sono fidanzato, per me esiste solo la mia donna?, ha spiegato nervosamente Salatino, lasciando intendere che l'interesse manifestato nei suoi confronti da Elenoire Ferruzzi non è contraccambiato.