Gf Vip, sorpresa finale per Nikita: "Era il sogno di una vita"

Non è mai troppo tardi per recuperare i rapporti, e il Grande Fratello in questo è un programma che può aiutare molto i suoi concorrenti, come nel caso di Nikita Pelizon, che non ha mai negato la relazione complicata con i propri genitori. Chiamata in Confessionale da Signorini, la Vippona, facendosi guidare da un filo rosso, ha ripercorso un po’ la sua vita da bambina, ammettendo che le piaceva osservare il mondo esterno e la vita degli adulti, facendo caso alle espressioni e a tutto ciò che caratterizza le persone. Tutto questo perché le piaceva capire, e su questo non è mai cambiata.

Il nastro azzurro

La Vippona, nel tragitto verso la reale sorpresa, ha visto il dietro le quinte del Loft, il corridoio da cui i concorrenti venivano spiati dagli addetti al programma. Non solo: davanti a lei sono apparse due fotografie, una con il fratello e l’altra che la ritrae con un nastro azzurro in mano. Nikita, vedendole, si è emozionata e ha detto: “Amavo giocare con mio fratello, era il mio partner in crime”. Per quanto riguarda il nastro, ha rivelato che era il suo oggetto preferito di ginnastica ritmica, e non è un caso che, una volta uscita dal corridoio, si sia ritrovata davanti proprio l’oggetto della sua infanzia. E lì, in quella stanza colorata, lo ha tenuto in mano e ha dato prova della sua bravura, prima di essere bloccata da Signorini e dal seguente freeze. Davanti a lei sono arrivate due persone che non si aspettava di vedere lì, essendo da sempre contrari alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip: i genitori.

Il sogno di una vita per Nikita

La prima a prendere parola è la madre, Sabrina, che le ha confessato di averla sempre guardata, nonostante fosse arrabbiata, perché comunque l’amore di una mamma è più forte di qualunque altra cosa: “Hai fatto tutto questo percorso, 29 anni compiuti qui dentro e ti abbiamo guardata. Adesso hai avuto quello che volevi, e ora potrai pensare a crearti una famiglia che sogni. Sono sicura che fuori di qua ora la tua vita cambierà completamente. Sono orgogliosa di te”. Finito il momento freeze, è arrivato quello degli abbracci: per la prima volta dall’entrata nella casa la Vip ha potuto stringere fisicamente la madre e il padre, a cui poi si sono aggiunti il fratello Raffaele e la sorella Jessica, incinta, che le dice “Adesso devi aiutarmi a trovare un nome!”. La sorpresa per Nikita Pelizon si è conclusa con quest’ultima che ha ammesso: “Era ciò che volevo da una vita: riuscire a unire tutti quanti in un mio sogno TV”.