Gf Vip, potrebbe saltare il doppio appuntamento serale. Ecco perché

Il Grande Fratello Vip potrebbe smettere di andare in onda due volte a settimana. È questo quello che si vocifera in casa Mediaset dove sembra proprio che sarà tolta una serata in prime time ad Alfonso Signorini che si ritroverebbe, così, dalle prossime settimane, a condurre una sola diretta settimanale, quella del lunedì sera. Addio quindi alla puntata del giovedì per il reality show di Canale 5 che, da quanto si legge su Novella 2000, a partire dal 14 di novembre verrà ridotto a un solo appuntamento settimanale.

Come mai? Tra le ragioni di questa scelta sembrerebbe esserci non tanto lo share del programma che, pur non essendo altissimo e spesso battuto dalle fiction Rai è comunque abbastanza buono (basta pensare che la puntata di ieri sera ha ottenuto il 20,8% di share con 2.652.000 di telespettatori davanti allo schermo di Canale 5) quanto l'inizio del campionato mondiale di calcio 2022 che sarà appuntamento fisso su Rai 1.

Anche se l'Italia non sarà tra le squadre pronte a contendersi l'ambita coppa del mondo, Mediaset ha scelto di non competere con FIFA Qatar 2022 che andrà avanti fino al 18 dicembre.

Cosa accadrà dopo la fine del mondiali? Il Grande Fratello Vip tornerà a dominare il palinsesto Mediaset due volte a settimana o resterà con una sola diretta serale? Per ora non si sa ancora, non ci resta che aspettare di vedere come andranno le cose in casa Signorini.