Gf Vip, è guerra tra Tavassi e Donadei: tutta colpa di Chiara Rabbi

I social non lasciano scampo a nessuno: un tweet provocatorio, letto da Giulia Salemi durante la diretta del 27 febbraio, ha acceso l'ira di Davide Donadei nei giorni scorsi. L'autrice del messaggio è Chiara Rabbi, la sua ex fidanzata, la quale, avendo visto quanto accaduto ad Antonella Fiordelisi nella puntata (il triangolo con la Murgia), ha lasciato intendere che l'ex tronista l'avesse tradita in passato, suscitando la curiosità di Edoardo Tavassi che non è riuscito a tenere a freno la lingua di fronte a Donadei.

La lite tra Donadei e Tavassi

Per far sì che il pubblico comprendesse meglio la situazione, Alfonso Signorini - sempre sul pezzo - ha mostrato un video grazie a cui si capisce il motivo della reazione negativa di Donadei. Nel filmato, infatti, si sentono i concorrenti parlare delle nomination, e in questo frangente Davide si è scagliato contro Donnamaria, dicendogli che aveva fatto ad Antonella la cosa peggiore che si possa fare a una persona. Da ciò è scaturita la domanda di Tavassi: "Hai detto che il suo comportamento è ingiustificabile, ma il tweet arrivato a te a cosa si riferisce?". Per Donadei è una questione di rispetto, perché nessuno dovrebbe permettersi di insinuare che qualcun altro è un traditore se non conosce i fatti reali. Lo stesso ex tronista ha ammesso di aver lasciato Chiara amandola, ma che al momento la donna sta dando un'immagine sbagliata della sua persona. Al suo fianco Antonella, che cerca di bloccarlo e fermare una possibile rissa, e il confessionale, all'interno di cui ha parlato di sensibilità e di come essa ormai non esista più in certe persone.

Davide Donadei: "Volevo solo che usasse un po' di tatto"

Considerata una reazione esagerata dal conduttore del reality, Donadei si è scusato in diretta per il suo "sclero", così definito da Signorini. A dargli fastidio è stata l'intenzione di Edoardo Tavassi perché nelle sue parole ha trovato insensibilità e cattiveria. "Evidentemente non mi stima, e non ha avuto il coraggio di dirmelo prima. Volevo solo che usasse un po' di tatto perché per me è stata importante. Ha toccato una delle tre cose a cui tengo di più", ha detto Davide prima di vedere i nuovi tweet di Chiara in cui lo derideva. Alle sue parole ha ribattuto Tavassi, affermando sì di non sapere la storia, ma che il termine usato dalla Salemi in quell'occasione e in relazione al tweet della Rabbi - "frecciatina" - lasciava intuire ben altro. Al momento solo una cosa è certa: Donadei e la sua ex non torneranno insieme, nonostante l'ex tronista stesse pensando di riallacciare i rapporti.