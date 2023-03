Gf Vip: Tavassi e Nikita finalisti, eliminati Maestrelli e Onestini

Non mancano le sorprese al Grande Fratello Vip, lo show condotto da Alfonso Signorini che nella puntata della semifinale ha decretato gli "ultimi" due finalisti, i quali si aggiungono a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, entusiasti di aver raggiunto il traguardo tanto ambito e desiderato.

Tavassi in finale

Edoardo Tavassi è il quarto finalista della Casa più spiata dagli italiani, una conquista che in fondo nemmeno sorprende più di tanto visto che il doppiatore resta uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. La storia del Van-gate, portata avanti almeno per un paio di appuntamenti, e la sua relazione con la Incorvaia lo hanno portato alle stelle, e poi l’amorevole relazione con la nonna Lina, venuta a mancare pochi anni fa e rimasta nel cuore del gieffino. Insomma, si è parlato tanto di Tavassi, in particolare nelle ultime settimane, e ora, secondo il televoto, si è meritato anche la finalissima, che andrà in onda lunedì 3 aprile.

Nikita è la quinta finalista

Con un televoto flash a fine puntata, Nikita Pelizon si è aggiudicata il quinto posto fra i finalisti del reality show, e nemmeno questa vittoria ha lasciato di stucco: anche lei grande protagonista del programma fra il rapporto difficile con Onestini che ora sembra essersi risolto, la presunta gelosia di Oriana nei confronti della loro simpatia reciproca e l'isolamento da parte degli altri gieffini di cui si è parlato tanto nelle scorse settimane. Unica amica con cui confidarsi, la sola a gioire una volta saputo il verdetto, l'eliminata della scorsa puntata: Antonella Fiordelisi.

Costretti dal televoto a lasciare il Loft di Cinecittà ad un passo dalla finale Andrea Maestrelli e Luca Onestini, che hanno dimostrato una maturità non da poco nell’accettare la scelta del pubblico.