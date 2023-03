Gf Vip, sorpresa per Tavassi: "Sto cercando la fede per rivederla"

Dopo l'ammonizione, è arrivata una sorpresa per Edoardo Tavassi, chiamato da Alfonso Signorini per ricordare una persona a lui molto cara, la nonna Ina (Angela), con la quale ha sempre avuto un rapporto profondo. Una donna che gli ha fatto da mamma, il suo punto di riferimento nella vita da quando i suoi genitori hanno divorziato, e quando è venuta a mancare, circa due anni e mezzo fa, si è sentito perso. Era l'unica persona che credeva in lui, che lo aiutava a farsi strada nel mondo. È andata via in una maniera brutale, veloce: "Ho saputo che mia nonna aveva due mesi di vita dall'oggi al domani", ha dichiarato il doppiatore in confessionale, in un video mostrato dal conduttore del reality.

Il rapporto tra Tavassi e sua nonna

Definita da Tavassi come la donna della sua vita, sognava il suo bene; sognava di vederlo realizzato, di vedere il suo matrimonio, e ora lui non sa cosa fare. Lo si capisce mentre nel filmato passano le immagini di Ina e le parole dello stesso gieffino; parole di infinita tristezza, parole che chiunque abbia perso una persona importante non potrà che confermare. Talvolta basterebbe avere la certezza di poter rivedere la persona cara e si vivrebbe meglio, come Tavassi, piangendo, ha dichiarato. La sua buona stella, sì, ma chi glielo dice che lei vedrà tutto ciò che doveva vedere? È quello che si è chiesto il videomaker: "A volte parlo con gli occhi rivolti al cielo e poi mi dico: 'cosa sto facendo? Sto parlando con una stella?', ma magari lei è davvero al mio fianco in questo momento".

La fede è la salvezza

A sorprendere Signorini è stata la dichiarazione di Andrea Maestrelli. Lo abbiamo sentito parlare con Tavassi di fede, di salvezza, dell'unica cosa che può confortarci quando perdiamo qualcuno, ma abbiamo anche capito che il doppiatore non è così credente, anche se ci sta provando: "Io cerco la fede perché la voglio rivedere". La fede è un dono: non tutti ne sono provvisti, ma non è detto che in futuro qualcosa non possa cambiare anche per il nostro gieffino.