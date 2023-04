Gf Vip, Tavassi incontra il padre ed è subito magia: il Vippone in lacrime

La doppia sorpresa per Edoardo Tavassi è potente, anzi potentissima, così intensa che lo stesso Vippone è rimasto senza parole e carico di lacrime sul volto. L’emozione era tanta, così come la voglia di vedere le persone che più ama: dai fratelli Federico e Alessandro, con i quali ha un rapporto a dir poco confidenziale, fino al padre Luciano, che ha voluto essere presente per la finale nonostante i suoi problemi di salute.

L'incontro con i fratelli

Tavassi è chiamato a dirigersi in passerella dove ha ritrovato i suoi fratelli minori, due ragazzi molto aperti e solari, con i quali non ha perso l’occasione di scherzare: battute su battute e tante risate. Niente freeze per loro, ma gli abbracci non sono certo mancati. A detta di Alessandro, il più grande dei due, il doppiatore è “un fratellone" e gli è mancato molto, anche se gli ruba sempre lai soldi dal salvadanaio: “La paghetta la diamo noi a lui”. Dalla risposta del vip si capisce che alla base della loro relazione c’è l’umorismo: “Tanto sono giovani, a cosa gli servono?”. Alessandro poi ha parlato delle figuracce che il fratello gli fa fare quando, davanti alle ragazze, urla: “Vai Alessandro, vai che è tua”.

Il regalo più grande

La sorpresa più grande però è arrivata poco più tardi, quando Tavassi è rientrato nella Casa del Gf Vip. Dallo studio Signorini ha parlato di un pilastro nella sua vita, e lui si è subito commosso, ancora prima che il freeze partisse. Una volta fermo, è entrato il padre Luciano, un uomo che continua a lottare per stare bene, ma che per il figlio e il suo grande giorno è voluto esserci. Mentre parlava, gli occhi di Edoardo hanno iniziato a lacrimare per l’emozione, e solo dopo per le sue parole: “Non vedevo l'ora di vederti, perché guardarti in televisione non è come abbracciarsi, toccarsi e poter stare insieme, anche se te hai sempre mille impegni. Io e te qua davanti, davvero emozionante. Non pensavo che ci saremmo incontrati così. Sei forte, e noi stiamo tutti quanti bene fuori. Guendalina ti segue sempre: tutte le sere usciva da casa e veniva qua. Le parole al megafono che sentivi prima erano sue”.

Il padre è di fronte a lui e, quando è finito il momento freeze, Tavassi è corso ad abbracciarlo; un abbraccio di grande impatto visivo, che avremmo voluto non finisse mai per via della forza emanata: le lacrime agli occhi, poi, la ciliegina sulla torta. Un momento ricco di pathos, dovuto alla gioia di rivedere un padre che stava già male quando è entrato, motivo per il quale, durante il suo tragitto nel Loft di Cinecittà, si è sentito spesso in colpa.