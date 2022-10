Gf Vip: ipotesi televoto flash per il caso Bellavia

Una turbinio di polemiche si abbattuto sul Grande Fratello Vip dopo il ritiro di Marco Bellavia, per giorni al centro di duri attacchi e pressioni da parte di alcuni dei concorrenti che mal sopportavano i suoi comportamenti e stati d'animo. Non è ancora chiaro se sia stata una sua scelta oppure una decisione della produzione per via di una condizione psicologica difficile, certamente nella puntata di questa sera verrà approfondito quanto accaduto.

Proteste contro il Gf Vip

Nel frattempo si è sollevato un coro di proteste contro il reality. Tanti personaggi noti del piccolo schermo sono scesi in campo prendendo le difese del conduttore, addirittura gli sponsor del reality si sono dissociati da certi atteggiamenti. C?è dunque grande apprensione per la puntata di stasera, dove il pubblico, come si può apprendere dai commenti sui social, spera in severe punizioni verso gli inquilini tacciati di bullismo. L?ipotesi che nelle ultime ore si sta facendo strada sul web è quella di un televoto flash, in cui il pubblico da casa potrà decidere chi tra i concorrenti coinvolti negli episodi di mobbing, dovrà abbandonare definitivamente la casa.

L?ipotesi del televoto flash

A lanciare l?indiscrezione è stato dapprima il portale di gossip Pippol, che scrive: ?L?abbandono dalla casa del GFVip 7 di Marco Bellavia, dovuto alle sue problematiche mentali e ai continui attacchi dei suoi coinquilini del reality, ha fatto discutere tantissimo. Sui social molti chiedono l?espulsione di quasi tutto il cast, ma potrebbe succedere che questa sera (qualora la produzione del programma lo trovasse opportuno) venga aperto un ?televoto flash? che faccia una domanda al grande pubblico di Canale 5: ?Chi vuoi eliminare??. Se dovesse accadere, voi chi eliminereste??.

Un?ipotesi confermata anche dall'esperto di gossip, Amedeo Venza: ?Sembrerebbe che il Grande Fratello stia valutando la possibilità di aprire un televoto flash e far decidere al pubblico chi deve lasciare il programma! Siete pronti??

In effetti dopo la decisione del conduttore di Bim Bum Bam di abbandonare il loft di Cinecittà è stato prontamente annullato il televoto. In nomination proprio insieme a Bellavia c?erano Giovanni Ciacci e Giaele De Donà. Chissà che questa decisione del Grande Fratello non preannunci proprio l?attesissimo televoto flash di questa sera, richiesto a gran voce dal pubblico del reality.