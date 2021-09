GF Vip, Tommaso Eletti confessa: "Anche io ho avuto problemi con la droga"

Tommaso Eletti ha ampiamente perso la prima nomination di stagione con Francesca Cipriani, nel corso della 3a puntata del Grande Fratello Vip, finendo nuovamente in nomination con Davide Silvestri. Chi perderà sarà il primo eliminato di questa sesta edizione.

La confessione

Conclusa la diretta, l'ex volto di Temptation Island ha confessato di aver avuto problemi con le droghe a Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani che in passato ha dovuto affrontare il tunnel della dipendenza. “Perché secondo te sono mezzo matto? Ho avuto problemi anche io con la droga. No, non si tratta della polvere, altrimenti non stavo qui. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime", ha rivelato il 21enne. "Sono stato tanto sotto, non avevo più una vita. Non facevo più niente, poi ho rallentato. Adesso rispetto a quando avevo 15 anni posso dire che ho smesso. Mi svegliavo la mattina alle 6 e mi facevo diverse bombe subito. Sono stato chiuso in comunità e fumavo pure lì".

Eletti ha rivelato di aver passato del tempo in una comunità sull'Appia, a Roma, e di essere stato bocciato a scuola proprio a causa della propria dipendenza da cannabis. "Stavo lì, non dico bugie, è tutto verissimo. Era un centro grande, ma non mi è servito a niente. Io non dormivo lì, andavo 3 volte a settimana e mi aiutavano, ma non è servito sul serio. Se tu non hai la testa e non vuoi uscirne, non migliori. Anzi, esci e fai peggio, almeno così a me è successo". ha riportato Biccy.it. "Io calcola che riuscivo a fare quelle cose anche appena uscito dal centro. Diciamo che se davvero vuoi smettere e ci metti tutto te stesso e in più entri in questi posti, allora puoi uscirne”.

La rivelazione di Nicola Pisu

Davanti a lui Nicola Pisu, 32enne riuscito a lasciarsi alle proprie spalle il passato di tossicodipendenza grazie a mamma Patrizia. Momenti complicati per il 32enne, che ha confessato a Gianmaria Antinolfi di aver pensato al suicidio: "Un anno fa mi volevo ammazzare. Mi sono venute in mente cose brutte. Ero in questa stanza e mi venivano pensieri. Poi le ultime volte che mi drogavo sapevo di essere arrivato al limite e quindi piangevo. Mamma ci tiene tanto che io stia qui e racconti la mia storia, in modo che forse possa essere da esempio a chi adesso vive i problemi affrontati in passato. La psicologa che mi ha parlato per il GF Vip mi ha detto che quelle che sto provando adesso sono le vere emozioni, non quelle artificiali delle sostanze. E devo dire che ha proprio ragione".