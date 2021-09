GF Vip, Tommaso Eletti vuole abbandonare il reality

Ex Temptation Island, Tommaso Eletti potrebbe questa sera abbandonare il Grande Fratello Vip, anticipando addirittura l'esito della nomination che lo vede in sfida con Francesca Cipriani.

Ritiro anticipato?

21enne romano, Tommaso si sarebbe già stancato della Casa di Cinecittà e dei suoi inquilini, come rivelato nel fine settimana. "Qua dentro - ha confessato - non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto. Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro". E allora perché partecipare ad un reality dove bisogna obbligatoriamente rimanere in una casa? Grande classico della storia del programma, la prima minaccia di abbandono è diventata realtà.

Chi è Tommaso Eletti

Tommaso Eletti è conosciuto dal grande pubblico per la sua chiacchierata partecipazione a Temptation Island 2021 insieme alla fidanzata Valentina Nulli Augusti, più grande di lui di 19 anni. La storia tra i due si è conclusa con una rottura, con Eletti subissato dalle critiche per la sua eccessiva gelosia e i tradimenti ai danni dell'amata. Aspre, in tal senso, le critiche firmate Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Tommaso vive a Roma con la madre, pratica diversi sport e sta studiando per diventare istruttore di snowboard. Dovesse perdere il televoto contro Francesca Cipriani, Eletti non verrebbe immediatamente eliminato ma andrebbe in nomination per il prossimo televoto. A meno che il 21enne non decida di finirla qui, dopo appena una settimana.