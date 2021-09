GF Vip, Tommaso Zorzi vs. Amedeo Goria: "Andrebbe eliminato, curato" (VIDEO)

Puntata complicata, quella vissuta da Amedeo Goria al Grande Fratello Vip. L'ex marito di Maria Teresa Ruta è stato bacchettato da Alfonso Signorini e dalle due opinioniste in studio perché troppo pressante nei confronti di Ainett Stephens, pubblicamente lamentatasi per le sue ripetute avances. Dopo aver addirittura minacciato di rivolgersi ai propri agenti per tutelare la propria immagine, l'ex volto Rai si è tranquillizzato, senza però sapere quanto avvenuto all'esterno della casa di Cinecittà.

L'affondo di Tommaso

Tommaso Zorzi, ultimo vincitore del Gf Vip, ha infatti duramente criticato Goria, nel corso di una diretta Instagram. "Volevo avvertirvi che questa sera sarò ospite del GF Vip Party con mia sorella e Giulia", ha prima annunciato Tommaso, per poi affondare il colpo. "Mi hanno appena detto le domande. Sarà un’intervista a me, quindi non entrerò nelle dinamiche del Grande Fratello. Anche perché alcune dinamiche mi fanno orrore. Specialmente quelle relative ad Amedeo. Credo che andrebbe semplicemente eliminato e forse anche, azzarderei, curato. Non voglio fomentare un discorso che, come dire, è brutto e fa schifo".

La difesa di Guenda

Parole di fuoco che potrebbero alimentare polemiche, rispedite al mittente da Guenda Goria, figlia del giornalista e di Maria Teresa Ruta. "Il suo percorso è appena cominciato! Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social", ha commentato Guenda. "Se un giovane bello ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica. Questa è proprio una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui si diverte molto ed è simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni d’avventura".