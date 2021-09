GF Vip 6, Tommaso Zorzi attacca i nuovi concorrenti

Pochi giorni di Grande Fratello Vip ed è già bufera social per alcune uscite di vari concorrenti. Katia Ricciarelli su tutti, che ha dato del 'ricchi*ne' ad Alex Belli per una camicia colorata. L'ultimo vincitore del talent Mediaset, Tommaso Zorzi, ne ha approfittato per 'bacchettare' i nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia.

L'indignazione di Zorzi

"In 4 giorni di Grande Fratello ci sono state 2 presunte bestemmie, un’uscita omofoba e una abilista", ha cinguettato Tommaso, riferendosi anche alla battutaccia di Katia nei confronti delle ragazze, definite 'paralitiche' davanti a Manuel Bortuzzo. “Ti aggiorno: due uscite omofobe e un viscido che tocca una donna sotto le coperte“, ha replicato un utente, riferendosi ad Amedeo Goria che avrebbe palpeggiato Ainett Stephens. "A questo punto aspetto le barzellette sugli ebrei, la n-word e le osterie cantate che fanno sempre colore“, ha risposto Zorzi, travolto dai like e dai commenti.

Ma anche il GF 5 non scherzava

Peccato che Tommaso parrebbe avere la memoria corta, perché anche lo scorso anno, con lui in casa per quasi 200 giorni e infine trionfatore, avvenne di tutto. Squalifiche per bestemmia (Denis Dosio) e calunnia (Alda D'Eusanio), agghiaccianti discorsi sulla 'razza' (Fausto Leali), sessisti (Filippo Nardi) e omofobi. Ogni GF Vip, essendo in diretta h24, si porta il suo ricco carico di profonda ignoranza. D'altronde nasce reality, come specchio della società. E i cosiddetti "vip", checché se ne dica, ne fanno abbondantemente parte.