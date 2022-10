Grande Fratello Vip: i top e flop della settima puntata

Si è appena conclusa la settima puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa settima edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa settima puntata del Gf Vip? Scopriamolo insieme.

I momenti top

Tra i momenti più interessanti di questa settima puntata del Gf Vip c'è sicuramente il video-messaggio di Marco Bellavia che ha affrontato, ancora una volta, il tema della salute mentale specificando quanto sia importante parlarne anche in tv. Marco ha mostrato una grande maturità mostrandosi sorridente, consapevole e grato per quanto gli sia accaduto, nonostante la sua gravità, perché la sua brutta esperienza ha potuto far sì che in tv, e soprattutto in un reality molto popolare come il Grande Fratello, si sia potuto affrontare il tema della salute mentale e dare un bell'esempio.

Uno dei momenti più interessanti di questa serata è stato il racconto di Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone, uno di quei temi che hanno monopolizzato il mondo della tv e del gossip negli ultimi anni. Pamela, per la prima volta, ha raccontato tutta la verità sul suo rapporto con il truffatore che l'ha portata, per anni, a vivere una vita di menzogna e a sfiorare perfino il suicidio per la vergogna di aver creduto all'esistenza di un amore finto. Un racconto toccante che ha aggiunto dei tasselli a una delle storie più misteriose e note del mondo della tv.

I momenti flop

I futili battibecchi sul nulla di inizio puntata

Uno dei momenti peggiori di questa serata di Gf Vip è stata la prima mezzora di puntata basata letteralmente sul nulla con i battibecchi tra alcune delle componenti della casa, Gegia, Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Carolina Marconi che non hanno avuto alcun senso. Litigi basati su quante mele sono state mangiate e quante no, su chi cucina e chi no, su chi sparla e chi no che non hanno aggiunto nulla al racconto dei loro personaggi né hanno emozionato o dato messaggi al pubblico.