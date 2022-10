Grande Fratello Vip: i top e flop dell'ottava puntata

Si è appena conclusa l'ottava puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa settima edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa ottava puntata del Gf Vip? Scopriamolo insieme.

I momenti top

Uno dei momenti più belli di questa puntata del Gf Vip è stato quello in cui Luca Salatino ha raccontato aspetti inediti e molto toccanti sul suo passato. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha rivelato di aver subito bullismo da bambino e di aver sofferto anche di depressione. L'incontro con sua mamma Rita, poi, è stata la ciliegina sulla torta. Mamma Rita, infatti, con la sua spontaneità e "romanità" ha conquistato proprio tutti.

Uno dei momenti più divertenti di questa ottava puntata di Gf Vip 2022 è stata la telefonata della redazione del Gf Vip a Mehmet, l'uomo del mistero che avrebbe conquistato il cuore di Gegia, la comica che ha perso la testa per il giovane dopo averlo incontrato all'aeroporto di Instanbul. Perché top? Perché uno dei momenti più trash della serata e, si sa, il Gf Vip si nutre proprio di questo (e anche i suoi telespettatori).

Cristina Quaranta che racconta la sua vita da cameriera dopo il successo in tv

Molto bello il momento in cui Cristina Quaranta ha raccontato la sua nuova quotidianità dopo il successo in tv. Da star a donna qualunque costretta a trovare lavoro come cameriera per mantenere la sua famiglia dopo che il fidanzato l'ha abbandonata improvvisamente. Cristina ha dimostrato di essere una donna forte, umile e in grado di rinascere dalle proprie ceneri.

I momenti flop

L'insensibilità di Charlie Gnocchi sul caso Prati-Caltagirone (e in generale)

Charlie Gnocchi è tra i flop di questa puntata del Gf Vip. Laa sua insensibilità nei confronti della sofferenza di Pamela Prati per il caso Mark Caltagirone è stata, infatti, fuori luogo e anche abbastanza "cattiva", poi il suo voler sempre litigare con tutti non lo rende un bel personaggio.