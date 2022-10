Grande Fratello Vip: i top e flop della nona puntata

Si è appena conclusa la nona puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa settima edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa nona puntata del Gf Vip? Scopriamolo insieme.

I momenti top

Carolina Marconi e il messaggio sul non rimandare nulla nella vita

Carolina Marconi è stata protagonista del momento più bello di questa nona puntata del Grande Fratello Vip. La Marconi, infatti, raccontando la dura lotta contro il suo tumore, ha fatto un bellissimo inno alla vita ricordando a tutti quanto sia inutile rimandare le cose, come ha fato lei con il figlio che ha sempre desiderato di avere ma aspettato 11 anni per provare a concepirlo per poi scoprire di essere malata. Carolina, infatti, ha spronato tutti a non commettere il suo stesso errore ma di vivere senza freni e senza timori perché non siamo eterni solo perché "siamo giovani e belli".

I momenti flop

Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

Continua ancora una volta l'eterna discussione sul caso Pamela Prati/Mark Caltagirone ma ne siamo anche abbastanza stufi. Questa volta, grazie a due audio mandati in onda, siamo riusciti anche di sentire la voce del presunto Mark e abbiamo potuto mettere nuovi tasselli in questo infinito puzzle ma di continuare a discutere di vecchie questioni trite e ritrite ha stancato. Alfonso Signorini dovrebbe trovare qualche argomento più interessante e soprattutto nuovo da tirare fuori.

Litigio tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria

Un altro super flop di questa puntata del Gf Vip è il litigio tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi. I due, che si stanno da un lato contendendo la stessa donna e dall'altro non si sopportano, si sono insultati a vicenda dandosi del "senza pal*e", "sottone" e molto altro creando un siparietto davvero brutto da vedere. Inopportuno anche l'intervento di Ginevra Lamborghini che si è inserita nella conversazione per accusare il suo vecchio flirt. Tutto molto triste.