Grande Fratello Vip: i top e flop della decima puntata

Si è appena conclusa la nona puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa settima edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa nona puntata del Gf Vip? Scopriamolo insieme.

I momenti top

L'umanità e la generosità di Marco Bellavia

Uno dei momenti più belli ed emozionanti di questa decima puntata del Gf Vip è decisamente il grande ritorno di Marco Bellavia al Gf Vip. Un momento di serietà, introspezione, un momento per parlare e riflettere su temi importantissimi come la salute mentale che hanno dato a un programma per antonomasia superficiale un po' di spessore in più. Le parole e la capacità di perdono di Bellavia nei confronti dei suoi compagni di avventura sono state d'esempio per tutti.

Il confronto tra Marco Bellavia e i vipponi all'interno della casa

Marco Bellavia che, tornato nella casa, ha affrontato i suoi ex compagni di avventura dandogli una bella lezione di vita è stato un altro grande momento di questa decima puntata del grande fratello vip. "Costruite qualcosa di bello nella casa, insegnate qualcosa alle persone, siate un bell'esempio" sono solo alcune delle parole di Bellavia che ha, prima, ricordato a tutti il loro comportamento sbagliato e poi li ha perdonati dicendogli di non sentirsi in colpa ma di comportarsi bene è stato un bel momento di televisione. Un intervento, quello di Marco, severo ma d'ispirazione.

I momenti flop

Le scuse (poco credibili) di Giovanni Ciacci e Gegia a Marco Bellavia

Uno dei momenti flop di questa decima puntata del Gf VIp è stato il momento delle scuse, davvero poco credibili, di Giovanni Ciacci e Gegia a Marco Bellavia. I due ex vipponi, tra quelli che si sono comportati peggio con Marco, hanno cercato di scusarsi con Bellavia peccato che le loro parole e quegli abbracci sono sembrati solo di convenienza. Per non parlare di Gegia che, peggio di Ciacci, ha continuato a mettersi sulla difensiva attaccando poi ancora una volta Marco con l'accusa di averci provato con lei. È chiaro che da quanto successo né lei né Ciacci hanno imparato molto.

Il battibecco tra Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini

Altro momento flop di questa puntata è stato lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini, un momento davvero basso di tv e un botta e risposta basato sul nulla. Potevano anche evitare questo faccia a faccia che non ha portato a nulla e ha solo mostrato il lato più brutto di entrambe le ragazze.