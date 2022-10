Grande Fratello Vip: i top e flop dell'undicesima puntata

Si è appena conclusa la nona puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa settima edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa nona puntata del Gf Vip? Scopriamolo insieme.

I momenti top

Daniele Dal Moro e il toccante racconto del suo passato difficile

Uno dei momenti migliori di questa undicesima puntata del Gf Vip è stato il racconto a cuore aperto di Daniele Dal Moro sui suoi problemi di alcol, droga e disturbi alimentari. Dal Moro, infatti, ha rivelato con estrema onestà, tutte le sue debolezze e i momenti difficili che ha dovuto affrontare nella sua vita mostrando una grande umiltà e umanità e raccontando disagi di cui tanti ragazzi soffrono al giorno d’oggi.

Nikita Pelizon, il matrimonio a 16 anni e il tentato suicidio

Un altro dei momenti più toccanti ed emozionanti di questa puntata è stato il racconto della vita difficile di Nikita Pelizon. La modella triestina, infatti, ha svelato di essere figlia di genitori testimoni di Geova e raccontato tutte le difficoltà vissute fin da bambina tra doveri religiosi e un matrimonio da celebrare già a 16 anni. Un'occasione, questa, per riflettere molto sul ruolo della religione sulla crescita di una persona e su come i genitori, con le loro azioni, possono avere un impatto deciso sulla psicologia dei loro figli. Nikita ha dimostrato una grande forza d'animo e intraprendenza, un bell'esempio di ragazza indipendente che si è fatta da sola.

I momenti flop

Ginevra Lamborghini che torna nella casa del Gf Vip

Il momento peggiore di questa undicesima puntata del Gf Vip è stato il ritorno di Ginevra Lamborghini nella casa del Gf Vip per chiarire con Antonino Spinalbese. C'è da dire che da quando è stata squalificata dal gioco la sorella di Elettra Lamboghini sta avendo più spazio e attenzione di tutti, perfino dei vipponi ancora dentro e questa cosa risulta poco rispettosa verso gli altri concorrenti. Inoltre, questo voler continuare a parlare del rapporto tra Ginevra e Antonino a tutti i costi ha stancato.