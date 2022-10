Grande Fratello Vip: i top e flop della dodicesima puntata

Si è appena conclusa la dodicesima puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa settima edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa dodicesima puntata del Gf Vip? Scopriamolo insieme.

I momenti top

La squalifica di Elenoire Ferruzzi

Il momento più bello di questa puntata del Gf Vip è stata la squalifica di Elenoire Ferruzzi per il suo comportamento volgare e irrispettoso nei confronti di Nikita Pelizon. Il Grande Fratello Vip ha dato un bell'esempio al pubblico mettendo al televoto flash l'icona trans e facendo decidere proprio ai telespettatori il suo destino nella casa. Il pubblico ha votato per eliminare Elenoire e la sua uscita dal Gf Vip è stata più che giusta se non necessaria e sicuramente darà al programma una nuova luce e leggerezza dato che Elenoire, ultimamente, aveva dato dimostrazione di essere una donna piena di rabbia e insoddisfazione. Adesso, per fortuna, è fuori dai giochi.

Pamela Prati e l'emozionante incontro con i suoi fratelli

Molto bello anche l'incontro tra Pamela Prati e i suoi due fratelli Sebastiana e Giuseppe venuti nella casa per incoraggiarla e portarle un po' di amore. La Prati ha dimostrato una grande emotività scoppiando in lacrime alla vista dei suoi fratelli e, finalmente, per un attimo, si è mostrata come donna vulnerabile e non solo dome la solita "diva" d'altri tempi.

I momenti flop

Elenoire Ferruzzi e il vittimismo transessuale

Protagonista di uno dei momenti peggiori di questa puntata del Gf Vip è stata Elenoire Ferruzzi e il suo continuo vittimismo. La donna, infatti, strumentalizza sempre il suo orientamento sessuale e attacca chiunque non ricambi i suoi sentimenti accusandolo di transfobia. Elenoire ha dimostrato di essere molto irrispettosa nei suoi comportamenti verso le altre persone e di essere semore rabbiosa e pronta a parlare male degli altri, davvero un brutto esempio di persona in questo programma.