Gf Vip: i momenti top e flop della quarta puntata

Si è appena conclusa la quarta puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa settima edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa quarta puntata del Gf Vip? Scopriamolo insieme.

I momenti top

Giovanni Ciacci sulla sieropositività

Il Grande Fratello Vip per qualche minuto si è allontanato dal solito trash per parlare di un argomento un po' più serio, cioè la sieropositività. Giovanni Ciacci, infatti, primo concorrente nella storia del reality con HIV a entrare nella casa del Gf Vip, ha raccontato i momenti più duri della sua battaglia personale. In lacrime, Ciacci, ha raccontato che lo chiamavano untore e che c'è ancora tanto pregiudizio nei suoi confronti. Un momento di serietà in uno show di puro intrattenimento. A volte, ci sta.

Patrizia Rossetti sul tradimento

Uno dei momenti più belli della serata è stato il racconto di Patrizia Rossetti sul tradimento di suo marito. Un momento di profondità sul tema dell'amore e delle relazioni durature spesso costrette a dover affrontare momenti difficili. Un racconto consapevole di una donna che ha perdonato ma poi ha scelto se stessa e la sua dignità sopra anche l'amore della sua vita.

I momenti flop

Le chiacchiere sul matrimonio di Giaele De Donà

Le solite chiacchiere sul matrimonio aperto di Giaele De Donà sono state uno dei momenti peggiori di questa puntata del Gf Vip. Tutta questa storia ha un po' stancato così come i litigi tra Giaele e Ginevra sul tema amore libero, soldi e lusso.

Gegia e la storia del fidanzato turco

Il racconto di come Gegia dice di aver conosciuto questo misterioso e bellissimo uomo turco che le ha rubato il cuore dopo 11 anni di solitudine non è molto credibile ed è, senza dubbio, uno dei momenti flop di questa puntata del Gf Vip. "Anche se mi sta prendendo in giro ma cosa voglio di più?" sono le parole di Gegia mentre racconta i dettagli di questo presunto amore ma il messaggio che ne viene fuori non è per nulla bello.