Grande Fratello Vip: i top e flop della sesta puntata

Si è appena conclusa la sesta puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa settima edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa sesta puntata del Gf Vip? Scopriamolo insieme.

I momenti top

George Ciupilan e l'incontro con sua mamma

Il momento più bello di questa puntata del Gf Vip è stato il racconto di George Ciupilan, il concorrente più giovane del Gf VIp, sul suo difficile passato e sull'infanzia in povertà in Romania. Un ragazzo che ha mostrato tutta la sua fragilità e sensibilità scoppiando in lacrime sia al racconto della sua storia, sia non appena incontrata sua mamma andata nella casa del Gf per incoraggiarlo.

Vilma Goich che parla di sua figlia scomparsa

Un altro momento toccante di questa puntata del Gf Vip è stato il racconto di Vilma Goich del suo grande dolore per la perdita della figlia. La cantante ha, infatti, mostrato grande maturità e forza nel cercare di ricostruire la sua vita dopo che è crollata per la scomparsa della sua bambina. Un bell'esempio di una donna che cerca di non perdere la speranza e continuare a vivere anche dopo il dolore.

I momenti flop

Gegia e le scuse (poco credibili) sul caso Bellavia

Uno dei momenti flop di questa puntata del Gf Vip riguarda Gegia. La comica, infatti, che ha fatto discutere per le sue dichiarazioni nei confronti di Marco Bellavia, a inizio puntata ha cercato di giustificarsi dicendo che il suo bullismo nei confronti di Marco Bellavia è arrivato solo per un suo malessere personale. Ma a dire il vero, fino a oggi pomeriggio, ha continuato a parlare male di Bellavia, quindi le sue parole sono davvero poco credibili.

Alfonso Signorini e la litigata con Sara Manfuso

L'altro momento peggiore di questa sesta puntata di Gf VIp è il litigio tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini ma soprattutto il modo in cui il conduttore del Gf l'ha "sbolognata" ricordandole che, se si sentiva minacciata sessualmente nella casa, come ha raccontato lei stessa, doveva fermar sul tema della violenza sessuale delicatissimo e non da approcciare in questi termini, soprattutto sapendo che Sara ha davvero subito violenza sessuale.