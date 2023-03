Gf Vip, il Van gate sbarca in studio: i Donnalisi e la Murgia a confronto

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, quella del 27 febbraio, sono venute a galla molte verità: la più importante ha visto coinvolto il triangolo composto da Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia. È tutto da ricondurre alla confessione che il conduttore radiofonico aveva fatto all'influencer: la palpatina al seno della Murgia la notte del Van gate. Quest'ultima aveva affermato che si trattava di un gesto del tutto innocente, senza malizia, dichiarazione poi confermata dallo stesso Donnamaria. Dopo l'eliminazione dell'attrice dal reality show di Canale 5, come lo stesso Alfonso Signorini ha sottolineato, il triangolo si è spezzato, i due "innamorati" si sono lasciati, ma le polemiche sono andate avanti.

La reazione dei Donnalisi

Salutati i concorrenti del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha lanciato un video in cui la crisi della coppia è palese tanto quanto la mancanza di fiducia reciproca che ora è diventata il loro reale problema. “Pensa senza telecamere cosa avrebbe fatto senza di me", ha sbottato Antonella, che nel filmato si è vista mentre parlava con Edoardo dicendogli: “Non sei pronto per una relazione. Non ti voglio più per tutto il resto della mia vita”. Lei - a detta sua - si è sentita calpestata; lui ha ammesso che la loro storia era in crisi già da tempo, prima di quanto accaduto nel van. Ma allora cosa è cambiato in questi mesi? Perché tempo addietro tutto sembrava perfetto e ora quel mondo si è sgretolato? Lo hanno rivelato i diretti interessati, che la vedono in maniera differente: mentre Antonella pensa che dopo quanto accaduto nel van, prima aveva solo dubbi sulla relazione, mentre ora ha certezze. “Questa volta sono io ad averle mancato di rispetto, di solito al 90% dei casi litigavamo per questioni di cui era lei colpevole”, ha replicato Edoardo, che ha dato manforte al pensiero di Tavassi: "Lei ha sempre voluto passare per vittima e tu l’hai aiutata”.

Il confronto

Al momento del confronto tra i Donnalisi e Nicole Murgia, quest'ultima, che sappiamo non avere peli sulla lingua, si è tolta un sassolino dalla scarpa riguardante i commenti negativi di Antonella alla sua persona: "Non voglio scendere al tuo livello per i commenti brutti su di me il giorno dopo la mia uscita. Hai detto che non ho un bel fisico, che faccio sguardi da p***a... Mi sembra che tu voglia cavalcare quest’onda, ma ne abbiamo le scatole piene”. Nicole Murgia, a causa di quanto detto in trasmissione, si è trovata a fare i conti con minacce di morte via social. La Fiordelisi non ha mancato di controbattere, chiedendole come avesse trovato il corraggio di presentarsi in studio: "ne stiamo parlando solo perché ti sei messa in mezzo alla nostra storia". "Quando uscirai, capirai molte cose...", con queste parole Nicole Murgia ha chiuso lo scambio di battute. Il confronto ha visto protagonista anche Edoardo, il quale ha esordito ricordando che lui è sempre stato affettuoso con tutti: "È stata capace di dire che io ci stessi provando con Alberto, come facciamo a credere che io ci stessi davvero provando con la Murgia?". Se Donnamaria sembra ancora interessato a una riappacificazione, non è lo stesso per Antonella: non vuole saperne di dargli un'altra possibilità, e viene invitata da Signorini a tornare nel loft di Cinecittà.