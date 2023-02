Gf Vip, Signorini smaschera il flirt tra Edoardo e Nicole: Antonella furiosa

Il Grande Fratello Vip è partito con il botto: un primo blocco mozzafiato, dove i quattro protagonisti del caso "van-gate" - chiamata La notte dei lunghi coltelli da Alfonso Signorini - Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia, sono stati messi con le spalle al muro dal conduttore. Quest'ultimo ha chiesto infatti come hanno vissuto la nomination punitiva e tutti sembravano consapevoli dell'errore commesso. "Sì, certo Alfonso, mi rendo conto di essere in nomination e con chi", ha detto la Murgia. Dal canto suo, Tavassi ha fatto eco: "Io non so fuori che succede, ma mi sento a rischio come tutti", mentre la Incorvaia ha dichiarato: "Io mi sento a rischio perché non so cosa pensa la gente fuori di qui.

Alfonso Signorini incalza Edoardo Donnamaria sul van

Alfonso Signorini passa la palla a Edoardo Donnamaria, chiedendogli quale fosse il motivo per cui in diretta aveva dichiarato di rischiare di non essere più chiamato in televisione se fosse uscito fuori qualcos'altro sulla notte del van: "Un momento di leggerezza qua dentro può costare tanto, quindi sono consapevole di meritare la punizione che mi avete dato", ha detto Donnamaria.

Per quanto riguarda la battuta sulla sessualità di Daniele Dal Moro, quest'ultimo ha rivelato che con Edoardo scherzano spesso e che quindi non avesse cattive intensioni: "Per me lui è un amico, almeno fino a prova contraria". Mentre Antonella Fiordelisi ha visto Edoardo distante negli ultimi giorni, Signorini ha voluto infilare il coltello nella piaga, chiedendole secondo lei cosa ci faceva con la Murgia nel van: “Lui prima a quell’ora stava sempre con me. Quella notte io ho fatto un incubo: ero in un tunnel da sola, mi sono svegliata, e ho visto lui che usciva dal van”. Lo ha raccontato mentre rideva al fianco di Edoardo nella casa, per poi affermare con tono ironico: “Che hai fatto, s*****o?”.

Al momento non si sa molto su quanto accaduto nel van. L'unica cosa certa è quanto abbiamo già visto sul piccolo schermo, a parte l'ammissione da parte di Tavassi di aver riprodotto il monologo di Ricky Gervais e di aver parlato di molte altre cose. L'ansia sale per i concorrenti coinvolti nel van-gate del Grande Fratello Vip, soprattutto quando Alfonso Signorini ha chiesto se durante la loro permanenza lì le mani erano al loro posto, con la Fiordalisi che ha sbottato: "Solo questo ci manca", prima di alzarsi e allontanarsi dopo la reazione nervosa di Nicole ed Edoardo. Chiuso il collegamento con lo studio Donnamaria ammette: “Mamma mia, che ansia terribile”, e così gli altri personaggi televisivi che pensavano di averla scampata bella dopo aver ammesso la propria colpa.

Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip: l'amore è nell'aria?

Grande rivelazione di Antonella Fiordelisi, che in lacrime racconta cosa le ha confessato Edoardo: "ha toccato il seno della Murgia. A me non ha mai toccato". La Murgia, presa in causa da Antonella e incalzata da Signorini, ha spiegato l'accaduto rivelando che si trattava di una semplice prova pratica sulla consistenza del suo seno: "Parlavamo di chirurgia plastica, e lui mi ha detto di non aver mai visto così tanti seni rifatti nella casa e che i miei sembravano davvero duri. Così li ha toccati e ha detto: 'ah no, sono morbide'". Peccato che un video ha svelato tutt'altro: nel filmato si vedono palpatine e abbracci tra Nicole ed Edoardo, e ciò ha suscitato la reazione scolvolta di Antonella, la quale è decisa a chiudere ogni rapporto con Donnamaria.

Prima di andare oltre, la Murgia si è detta dispiaciuta di aver dato un'impressione sbagliata, aggiungendo di non provare nulla per Edoardo, e quando il conduttore ha messo a confronto le due protagoniste del triangolo amoroso, Antonella ha dichiarato di non essere arrabbiata con Nicole perché la colpa è solo del suo fidanzato, il quale risponde a Signorini confermando le parole della Murgia in precedenza: "Non era un gesto malizioso".