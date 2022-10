Gf Vip, Wilma Goich viola il regolamento: ecco cosa è successo

Questa sera ci sarà un’altra attesissima puntata del Gf Vip. A tenere banco sarà ancora il caso Bellavia, che ha galvanizzato l’attenzione, all’interno della Casa più spiata d’Italia e non solo. Intanto i vipponi si preparano per la diretta, e c’è chi come Wilma Goich pensa già ad uno dei momenti più attesi, quello delle nomination.

Il gesto di Wilma Goich

La cantante ieri sera era in compagnia di Carolina Marconi e Patrizia Rossetti, e pare abbia avanzato alle due una proposta, contravvenendo tuttavia al regolamento del programma. La 76enne ha così intimato le due coinquiline: “Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare”.

Queste le parole di Wilma, che avrebbe voluto convincere le altre due donne a fare delle nomination di strategia. Tuttavia la Goich così facendo ha eluso il regolamento del Gf Vip per due volte. In primis perché le normative del reality prevedono che non si occultino telecamere e microfoni, poiché i gieffini devono essere sempre visti e ascoltati. In secondo luogo inoltre non è ammesso che i concorrenti stessi si mettano d’accordo su chi nominare. Chissà che questa sera non vengano presi provvedimenti contro la cantante, visto che nell’ultima puntata il Gf Vip si è dimostrato piuttosto severo.

La reazione del web

Intanto non si è fatta attendere la reazione del popolo del web, che ha mal giudicato il gesto della 76enne. “Che imbarazzo da una persona adulta questi comportamenti”, scrive un utente su Twitter. “I vecchi sono sempre i più st*** c’è poco da fare”, gli fa eco un altro commentatore. “Questa è veramente una iena ridens. Ha perso una figlia, ed è così cattiva con chi soffre? È fuori dal mondo veramente”, si legge.

“La Goich e Carolina hanno chiuso adesso il microfono per concordare che bisogna accordarsi per le nomination di domani. Anche questa la faranno passare? E lo hanno fatto come se fosse una cosa normale. Si vedeva che non era la prima volta e che per loro é normale accordarsi per le nomination. Non é vietato dal regolamento?”, viene fatto notare. Questo il sentiment dei telespettatori sul web, che mal hanno digerito la spregiudicatezza di Wilma, invocando a gran voce provvedimenti nei suoi confronti.