Giacomo Urtis svela la storia col vip: "Vivevo con lui e la compagna. Poi lui è finito in carcere"

Non solo punturine. A furia di frequentare il mondo dello spettacolo capita che nascano amicizie, ma anche amori. E' quanto accaduto a Giacomo Urtis, vero e proprio "chirurgo dei vip" attualmente recluso nella Casa del Grande Fratello Vip, che rivela oggi di aver avuto una relazione con un uomo molto famoso, a sua volta fidanzato e successivamente finito in carcere. L'identità non è data sapere ma alcuni indizi lasciano correre la fantasia sul nome del prescelto.

La rivelazione di Urtis è arrivata mentre stava preparando uno spuntino in cucina con Barù, chef e neo inquilino del loft di Cinecittà, che proprio di recente a rivelato di essere "fluido" dal punto di vista dell'orientamento sessuale. Ebbene, in quell'occasione Giacomo ha svelato la sua storia famosa, senza scendere nei dettagli.

"Io non sono sempre stato gay - ha detto - Ho avuto anche delle donne in passato, con una ci siamo sposati. Sarà che vengo da una famiglia in cui non si poteva parlare nemmeno di omosessualità. Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia". La questione del braccio lascia intendere che si tratti di una persona tatuata, ma chi? Non si sa. "Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’ - ha continuato il chirurgo - mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui".

"Insomma - ha concluso - questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna". Al via il totonome.