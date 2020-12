Gf Vip, Giacomo Urtis perde la testa per Zorzi: la sua reazione è spiazzante (VIDEO)

La convivenza gioca brutti scherzi. Lo sanno bene i concorrenti della Casa del GF Vip, che si stanno ritrovando nel pieno di infatuazioni più o meno corrisposte. Dopo l'innamoramento di Tommaso Zorzi per Francesco Oppini, adesso lo stesso Zorzi diventa oggetto di desiderio - non ricambiato, a quanto pare - per il chirurgo Giacomo Urtis. La reazione dell'influencer alla notizia è infatti un po' deludente.

A Giacomo Urtis piace Tommaso Zorzi

Giacomo Urtis ha rivelato la sua infatuazione per Zorzi alla coinquilina Selvaggia Roma, demandandole il compito di 'sondare il terreno'. "Mi piace come persona. Non ti ha detto se gli piaccio?", ha domandato alla romana. E lei: "Vuoi che glielo dico? Lui ti vede come un amico, ma magari vedendoti qui tutti i giorni può vederti sotto un'altra luce, quindi magari lo sento..."

La reazione di Tommaso Zorzi

Detto, fatto. Poco dopo Selvaggia è sul letto insieme a Tommaso e a Giulia Salemi per comprendere meglio la situazione. L'ex concorrente di Temptation Island lancia l'amo e Giulia rincara la dose: "Mi ha detto che gli piaci, che ti vede un po' interessante". La replica di Zori è emblematica: "Giacomo? Ma davvero? Ma cosa sta succedendo? Io devo uscire da questa casa", scherza, per poi portarsi una mano sulla fronte in segno di forte perplessità. Pare, insomma, che l'influencer non abbia alcuna intenzione di cedere alle avances del bel chirurgo...