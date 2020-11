Gf Vip, Giacomo Urtis nuovo concorrente: "Ha documenti scottanti su qualcuno degli inquilini"

Che via vai questa edizione del Grande Fratello Vip. Diversamente non potrebbe essere, visto che molto probabilmente si allungherà fino a febbraio, ma tanti concorrenti tutti insieme non si erano mai visti. Dopo l'eliminazione lampo di Paolo Brosio e la squalifica di Stefano Bettarini - su cui si sta ancora molto discutendo - sembra stia per entrare un nuovo vip.

Giacomo Urtis al Gf Vip

A lanciare l'indiscrezione è il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, che svela anche altri dettagli scottanti su questo ingresso: "Lunedì il medico estetico dei vip Giacomo Urtis entrerà nella Casa di Cinecittà - si legge nel post - E il vero Grande fratello è dentro il suo telefono. Foto, video e messaggi imbarazzanti che riguardano molti dei suoi coinquilini. Aggiornamenti in arrivo...".

Sull'arrivo di Giacomo Urtis non c'è nessuna conferma ufficiale, almeno per il momento, da parte della produzione del programmma, ma non si fa fatica a credere che Alfonso Signorini vuole aggiungere un po' di pepe a questa edizione ancora un po' sottotono sotto quel punto di vista. Si prospettano grandi colpi di scena...