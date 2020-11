Gf Vip, Giada De Blanck alla mamma Patrizia: "Nessuno sa quanto abbiamo sofferto"

La Contessa De Blanck poco prima di ascoltare il verdetto del televoto, che l'ha costretta ad abbandonare la casa del Gf Vip, ha ricevuto la sorpresa della figlia Giada. La Contessina ha portato un grande palloncino a forma di cuore con scritto 'Mamma ti voglio bene'. "Ho organizzato tutto questo per te - ha spiegato Giada -. Anche se non ci parliamo io sapevo che questa sera avevi bisogno di me perché noi siamo sempre connesse con il pensiero e con il cuore, questa sera non ti posso abbracciare ma ti volevo dire che ti voglio tanto bene, sei stata una mamma fantastica".

Giada ha poi ricordato il momento buio della morte del padre, che le ha lasciate da sole "nessuno sa quanto abbiamo sofferto, eravamo solo noi due, mi hai cresciuta da sola e mi hai reso una donna con dei principi e dei valori, grazie mamma". Le lacrime non sono mancate anche perché la figlia di Patrizia De Blanck non poteva non richiamare alla memoria "quando per due volte ho rischiato di perderti. Mi dissero che non avresti superato la notte, ho avuto tanta paura di rimanere da sola".

La Contessina cerca fidanzato nobile d'animo

Patrizia molto commossa ha detto a Signorini "Io la amo più di ogni cosa al mondo. E' una figlia meravigliosa, d'altri tempi. Lei aspetta il principe azzurro". Alfonso non si è lasciato scappare l'opportunità di fare pubblicità a Giada "Che tipo di uomo ti piace Giada?" ha chiesto alla Contessina e lei con un sorriso sulle labbra ha risposto "un rugbista fuori e principe dentro. Nobile no, solo nobili d'animo. A me l'uomo piace rude".