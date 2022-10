Le urla di Giaele De Donà al Gf Vip, rischia di perdere un gioiello da 20mila euro

Il weekend di Halloween è stato molto movimentato nella casa del Gf Vip tra feste, costumi e tante sorprese. Se, però, tutti i gieffini si sono divertiti godendosi appieno il sabato sera, c'è una vippona che ha vissuto un vero e proprio momento di panico. Stiamo parlando di Giaele De Donà, una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Gf Vip, soprattutto per il suo matrimonio aperto con il ricchissimo americano Brad Beck che, a un certo punto, si è messa a urlare perché stava rischiando di perdere il suo bracciale che vale esattamente 20mila euro e che e ha regalato proprio suo marito.

La ventiquattrenne milionaria, infatti, ha sentito il gioiello costosissimo sfilarsi dal braccio mentre si trovava nella casa delle bambole, al buio, insieme alla sua compagna di avventura Antonella Fiordelisi per un gioco suggerito dalla redazione. Il luogo, infatti, era pieno di ragnatele e addobbi di Halloween e il bracciale della vippona si è incastrato proprio a questi allestimenti rischiando di essere perso da Giaele che, quando se ne è accorta, si è messa a urlare in preda al panico anche perché, come poi le ha ricordato la Fiordelisi, il costo del gioiello era pari a 20mila euro.

"Mi si stanno incastrando tutti i bracciale e gli anelli", ha subito commentato Giaele per poi urlare "Sto perdendo il mio bracciale, esatto quello che costa 20mila euro".

Sotto consiglio della Fiordelisi, Giaele è uscita dalla casa della bambole per salvare i suoi gioielli: "Usciamo che se continuiamo a stare qui tu perdi 20mila euro al secondo" ha poi detto Antonella risolvendo la questione e il mondo dei social si è sbizzarrito commentando il siparietto.