Gf Vip: chi è Gianmaria Antinolfi, imprenditore di successo ed ex di Belen (e non solo)

Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel 2020 ha fatto molto parlare di sè per un flirt, con tanto di foto, con Belen Rodriguez. Scopriamo chi è il noto imprenditore.

Gf Vip: chi è Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi è nato 30 giugno del 1985. È un noto imprenditore che lavora nel mondo della moda di lusso, in particolare è sales director fashion per il Caravel Pregiate Spa e il France Croco, parte del gruppo che segue nomi colossali come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen.

Gf Vip: Gianmaria Antinolfi una vita privata colma di gossip

Informazioni precise sulla vita di Gianmaria non ci sono. Di sicuro è che nell'estate 2020 è stata molto vicino a Belen Rodriguez, come dimostrano anche alcune foto pubblicate da Chi. Il loro però è stato solo un breve flirt, infatti Rodriguez dopo poco si è fidanzata con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuta anche una figlia.

Se adesso sia single o meno non è dato saperlo, però ha avuto brevi flirt sia con Soleil Sorge (che ritroverà nella Casa) sia con Dayane Mello.