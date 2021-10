Gianmaria Antinolfi accusa gli autori del GF Vip: "Mi hanno fatto dire cose che non volevo"

Duro lo sfogo a cui Gianmaria Antinolfi si è lasciato andare parlando con Nicola Pisu, confidente di un’amarezza dovuta ad un comportamento poco gradito da parte degli autori del GF Vip nei suoi confronti.

L’imprenditore, considerato un personaggio noto per le sue frequentazioni con donne del mondo dello spettacolo come Belen Rodriguez, Dayane Mello e anche la 'collega' di relaity Soleil Sorge ha raccontato di essere stato infastidito dalla clip di presentazione realizzata in occasione della prima puntata del reality, dal momento che sarebbero stati proprio gli autori a spingerlo a parlare dei suoi amori passati. "Io sono molto riservato. Una persona che si fa i cavoli propri. Mi hanno fatto fare una clip di presentazione quando sono entrato qui che io ho odiato", ha affermato Antinolfi: "Io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire. Me le hanno fatte dire perché han detto “la gente ti conosce per queste cose, quindi…” Perché sono uscito con delle donne su alcuni giornali e quindi mi hanno fatto parlare di queste donne".

Il concorrente ha ancora precisato di non essere il tipo di uomo che racconta pubblicamente le sue vicende sentimentali e di aver provato un grande impaccio quando si è ascoltato nel discusso filmato: "Io sono uno che non dice mai con chi è stato. Non dico mai le cose degli altri, mai. Addirittura, quando io ero in macchina per entrare vedevo la mia clip (…) Mi sono tappato le orecchie per non sentire quello che dicevo. Mi hanno detto “di’ che sei stato con questa e con quest’altra".

La clip di presentazione di Gianmaria Antinolfi era stata criticata anche da Adriana Volpe che dopo aver visto il modo in cui il ragazzo si era presentato lo aveva rimproverato per aver fatto la lista delle donne famose con cui aveva avuto una relazione: "Gianmaria fa il provolone… lui arriva, è tutto convinto di se, lui si piace e sa di piacere. Ha conquistato, come tutta la lista che ha fatto ed è una cosa che non sopporto" aveva commentato l’opinionista. Un dettaglio che evidentemente mal sopporta pure lui che, però, nella Casa più spiata d’Italia ha accettato di entrare proprio in quanto 'ex fidanzato di…'.