Gf Vip, Gianmaria Antinolfi sbotta e chiede di incontrare gli avvocati: "Denuncio Soleil"

Lo scontro fra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge è proseguito dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. Nella notte l'imprenditore napoletano ha perso le staffe, minacciando di abbandonare il reality e chiedendo di essere messo in contatto con i suoi avvocati perché vuole prendere provvedimenti dopo le pesanti accuse dell'ex.

Le accuse di stalking

Nei giorni scorsi Soleil, che ha avuto una breve relazione con Gianmaria, lo ha accusato di essere stato "pesante" durante la loro relazione e di essere arrivato "al limite dello stalking". Antinolfi si è difeso da queste dichiarazioni, spiegando quanto per lui l'influencer sia stata importante ma soprattutto come non le abbia mai mancato di rispetto.

Gianmaria Antinolfi vuole querelare Soleil

Dopo essersi sfogato con gli altri vip, Antinolfi ha deciso di andare fino in fondo e vuole sentire i suoi legali, preoccupato che la sua immagine venga infangata da certe accuse. "Mi devono far contattare gli avvocati che la querelo" ha tuonato, e ancora: "Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione. E' andata in confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me? Sono parole gravissime. Non si usano certi termini con leggerezza". Più tardi, in giardino, Gianmaria ne parla con Sophie Codegoni: "Ho preso un aereo da Montecarlo a Napoli una volta per spiegarle che non era vero quello che diceva. Mi accusava che ero stato con un'altra. Le ho dato tutto, in senso affettivo e non solo. Ha detto una parola folle. Il giorno del mio compleanno non l'ha voluto passare con me, ha provato a contattarmi il giorno dopo e non le ho risposto. Mi ha cercato per i 14 giorni successivi e non le ho mai risposto. L'ho rivista qua dentro".