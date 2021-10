Gf Vip: Gianmaria confessa di aver "messo incinta una ex", in casa gira il nome di Belen

Gianmaria Antinolfi all'interno della Casa non trova pace e tra un due di picche e un'accusa di "quasi stalking", il concorrente non riesce a non parlare di ex, amori e storie. Questa volta al centro dei suoi racconti c'è una ex fidanzata che sarebbe rimasta incinta. La donna sarebbe originaria dell'Argentina e appena scoperta la gravidanza avrebbe deciso di ritornare in Sud America. I pettegolezzi girano velocemente nella Casa e così Jessica Selassié è andata subito dall'amica Soleil a rivelarle quanto sentito aggiungengo una frase che non poteva passare in secondo piano "Se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o grande così".

Gf Vip: Gianmaria Antinolfi e la ex incinta

Gianmaria ha fatto questa confessione a Manila, Aldo e Jessica, a rendere la storia ancora più contorta è il particolare che la donna argentina all'epoca sarebbe stata sposata. Gianmaria proprio per questo dettaglio le avrebbe consigliato di riflettere bene sul tenere o meno il figlio...

Questo il racconto di Gianmaria: "In realtà io non volevo andare in Argentina, però lei era partita per un motivo preciso, perché era rimasta incinta, incinta di me. Era rimasta incinta prima di partire, l'aveva appena scoperto. Io le ho detto Fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme: se nasce un bimbo da un'altra persona passi male quindi scegli tu". Anche se Gianmaria non ha mai rivelato l'identità della donna Jessica ha subito pensato a Belen.

La sorella Selassié è andata a parlare con Soleil e ha aggiunto, come si vede nel video pubblicato su Twitter, che Gianmaria "ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o così grande".

Gessica rivela perchè il #gfvip ha censurato le millanterie di giancoso ? pic.twitter.com/3r7esvNGa9 October 30, 2021

Belen e Gianmaria, un flirt estivo

Per fare chiarezza quello tra Belen e Gianmaria è stato un flirt estivo che risale alla scorsa settimana. Erano stati visti a Napoli e Capri. Belen non ha mai commentato, ma le foto che erano uscite su Chi non avevano bisogno di commenti... A quanto pare Gianmaria ha avuto numerose compagne argentine in passato quindi il collegamento con Belen è sicuramente azzardato.