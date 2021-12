Gianmaria Antinolfi asfalta Soleil Sorge: "Fa la vittima ma ha manipolato Alex"

Soleil Sorge e Alex Belli continuano ad essere sulla bocca di tutti i concorrenti del Gf Vip, ogni giorno i coinquilini parlano di ciò che è successo e non possono fare a meno di cercare un colpevole e una vittima. Ultimo ad esporsi in linea temporale è stato Gianmaria Antinolfi che con Soleil non ha proprio un rapporto rosa e fiori. Tra un tira e molla, un ti voglio bene e un ti nomino il loro rapporto continua ad essere altalenante e mentre molti vedono in Belli l'unico colpevole alcuni, come Gianmaria e Miriana Trevisan, sono certi della colpevolezza dell'influencer.

Gianmaria in difesa di Delia Duran e Alex Belli

Come riporta Biccy, Antinolfi è sicuro che in questa storia nessuno sia una vittima: "Vi dirò che io mi sento dalla parte di Alex. Non esiste una vittima in questa storia. C’hanno sguazzato entrambi in questo teatrino. Al posto suo io dopo l’uscita di Alex sarei stato in camera a piangere e lei invece stava in salotto a farsi consolare da tutti. Ci gioca sul fatto di fare la piccola che ha bisogno di consolazione. Delia era l’unica parte lesa in questo gioco. Poi Delia l’ho vista molto provata, molto dimagrita e triste, non è vero nulla che si erano messi d’accordo lei e il marito".

Gianmaria è pronto a difendere Alex se dovessero chiedergli qualcosa: "Secondo me ha ragione lui, a me è parso anche influenzato. Credimi Miriana mi espongo e sto con te. Calcola che io e Sole ci eravamo riavvicinati e avevo apprezzato tanto. Dopo un giorno mi ha distrutto nuovamente. Io di indole dono tante possibilità agli altri. Mi scotto tante volte, poi mi stufo e adesso mi sono incavolato. A certa gente bisogna essere superiori".

E poi la chiusa finale: "Io da oggi nominerò sempre Soleil. L’unica cosa che le riesce bene è denigrare il prossimo e costruire queste finte soap opere. Che brutte cose che ha fatto, lunedì in puntata ha detto che siamo vipere e strisciamo. Io mi dissocio completamente dai suoi comportamenti”.