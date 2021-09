Gianmaria Antinolfi confessa l’amore per Soleil Sorge. Poi scatta la lite

Si è parlato di breve flirt, ma, stando alle ultime dichiarazioni, Gianmaria Antinolfi aveva iniziato a provare qualcosa di importante per Soleil Sorge durante la loro frequentazione. L’imprenditore lo rivela solo adesso che il tetto della Casa del GF Vip è lo stesso della sua ex fiamma, durante una conversazione con Carmen Russo e Raffaella Fico che diventa occasione per ammettere di essere stato innamorato di lei.

"La frequentazione è durata, ad intervalli, da settembre a fine giugno, di tre mesi fa", ha raccontato Gianmaria: "Non ci eravamo lasciati. Abbiamo avuto delle discussioni e ci siamo allontanati. Lei ha provato a chiamarmi qualche volta, ma io non le ho mai più risposto al telefono. Perché io ti do tutto, ma poi se ci vado a sbattere, fino a un certo punto, basta".

Stando al suo racconto, la storia tra i due non è decollata per volere di Sole, situazione che lo ha indotto a fare un passo indietro scoprendosi particolarmente preso da lei, ma non ricambiato: "Le voglio un bene dell’anima a Sole. Sono stato innamorato di Sole. Parlo di me, sono stato innamorato. (…) Poi ho iniziato a sentire delle cose, dopo tre/quattro mesi…. da frequentazione, ha iniziato a diventare una cosa un po’ più importante e quindi io mi sono un po’ aperto con lei (…) Però lei mi ha sempre detto: ‘Io non voglio una relazione. Anche se stavamo insieme, lei diceva: ‘No, non siamo fidanzati, no non stiamo insieme’".

Gianmaria Antinfolfi: "Sono stato innamorato di Soleil. Da tr**bamici è diventata una cosa un po' più seria".#GFVIP pic.twitter.com/m1miHxgi04 — Roberto Mallò (@robymallo) September 15, 2021

Gianmaria e Soleil, lite nella Casa

L’impressione è che Gianmaria subisca ancora il fascino di Soleil. Di lei, infatti, si è dilungato a parlare ancora con un certo coinvolgimento dopo la discussione nata in seguito allo scherzo fatto a Katia Ricciarelli, quando Soleil gli ha rivolto frecciatine non passate inascoltate. "Sono frecciatine che lì per lì non le capisco, sono cattive. Non mi viene nemmeno voglia di avere un rapporto di amicizia con te. Mi viene voglia di ignorarti e basta", si è sfogato Gianmaria. Poi, di nuovo, l’incontro con Soleil a cui non ha voluto rivolgere la parola e affrontare un confronto che, di certo, prima o poi arriverà.

(Di seguito, lo sfogo di Gianmaria sulla lite con Soleil)