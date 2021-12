Gf Vip, colpo di scena: Gianmaria lascia Sophie. Le sue parole

E alla fine la parola "fine" l'ha messa lui. Dopo aver corteggiato, conquistato e vissuto con lei una love story di due mesi, Gianmaria Antinolfi decide di lascia Sophie Codegoni, che per tutto il tempo della storia d'amore ha precisato di non provare per lui alcun sentimento bensì solo attrazione fisica. E così, a tirare la corda, alla fine si spezza. Soprattutto se nelle ultime ore ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip è stato un altro concorrente appetibile per la ragazza, ovvero Alessandro Basciano, verso cui Sophie ha mostrato interesse.

Finalmente Gianmaria decide di mettere un punto. Goccia capace di far traboccare proprio l'ingresso di Alessandro, che con Sophie condivide il percorso a Uomini e Donne e che, forse, presto condividerà anche altro: "Ti sto dicendo che a te non è scattata questa cosa con me - ha dunque detto Gianmaria alla ragazza - A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta allora basta. Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. C’abbiamo provato, ma o scatta o non scatta".

Non a caso proprio ieri Alessandro ha rivelato una confidenza che le avrebbe fatto Sophie: la giovane avrebbe sentito la necessità di sottolineare come ormai da cinque giorni non baciava Gianmaria, quasia suggerirgli di essere in crisi con l'imprenditore napoletano. Ed infatti crisi fu.

Nessun rancore da parte di Gianmaria: "Sono sereno e tranquillo, ma penso sia inutile insistere - dice - Dormiamo insieme, ci coccoliamo, ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Ho avuto questi pensieri per troppo tempo nella mia vita, adesso basta. Adesso ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto. Ho dato il 100% e non ho rimpianti, adesso non è andata bene e quindi per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso".