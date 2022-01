Gf Vip, Gianmaria la mamma di Gianmaria: "Non puoi pensare che ogni donna è quella giusta". Frecciatina anche a Belen?

E' stata una serata speciale quella di ieri per Gianmaria Antinolfi, che dopo quattro mesi ha incontrato la mamma. La signora Esmeralda è entrata in Casa per incoraggiare il figlio, spesso alle prese con problemi d'amore, ora vicino a Federica Calemme dopo aver lasciato Sophie Codegoni.

Emozionata, in giardino, occhi negli occhi con il suo Gianmaria, si è complimentata con lui: "Sono venuta perché te l'avevo promesso e le promesse si mantengono. Sei stato bravissimo, sei andato avanti come una roccia. I consensi che arrivano da fuori, tutto quello che mi arriva dall'esterno mi dimostra che ho fatto un grande lavoro. Pensavo di pensarlo solo io, da madre, ma vederlo che lo riconoscono tutti è una cosa bellissima". La mamma di Gianmaria ha scoperto lati del figlio che ancora non conosceva: "Hai fatto conoscere una parte di te che forse nemmeno io conoscevo, forse la parte più bella che hai tenuto nascosta - ha detto ancora - Ringrazio questa trasmissione perché ti ha portato alla scoperta, ti ha smontato pezzo per pezzo, toccando tutti gli aspetti, ma poi ti sei rimontato e ogni pezzo di te è meraviglioso".

I consigli sulle donne

Davanti alle parole di sua madre Gianmaria non ha trattenuto le lacrime, ma la cosa più emozionante sono stati i suoi consigli sull'amore. In questi mesi vicino prima a Sophie Codegoni, ora a Federica Calemme - senza considerare il legame avuto in passato con Soleil Sorge -, la signora Esmeralda lo ha frenato: "L'amore lo devi cercare in maniera rilassata. E' l'amore che cercherà te. Tu persegui l'amore con la determinazione con cui persegui tutti i tuoi obiettivi, perché sei riuscito a fare sempre quello che volevi, ma non puoi comportarti nello stesso modo per l'amore. Io l'ho trovato nel momento in cui ero più disperata, distrutta. Non devi pensare che ogni donna che incontri è la donna che tu vorresti che fosse, perché può essere peggio o meglio. Non dai mai il tempo di conoscere". In casa vecchie e nuove fidanzate annuiscono, così come Gianmaria, che ammette di essere stato molto autocritico con se stesso, ultimamente, proprio su questo argomento.

Tra le ex anche Belen Rodriguez

Tra le tante ex di Gianmaria c'è anche Belen Rodriguez e le parole di mamma Esmeralda di certo non l'hanno esclusa. Nell'estate del 2020 Antinolfi ha avuto una storia lampo con la showgirl argentina, conosciuta subito dopo la sua separazione da Stefano De Martino (e poco prima del colpo di fulmine con Antonino Spinalbese). Anche in quel caso Gianmaria già sognava ad occhi aperti e il risveglio è stato decisamente brusco.