GF Vip, è scontro tra Gianmaria e Sophie: il video della lite

(Lo scontro tra Sophie e Gianmaria)

Per Carmen Russo sono solo “prime scaramucce d’amore” quelle scoppiate tra Gianmaria e Sophie durante il pranzo con il resto della squadra del GF Vip, ma la certezza è che per il momento i due non intendono placare gli animi e l’idillio dei giorni scorsi, almeno per ora, è molto lontano. Un acceso scontro verbale, infatti, ha segnato la giornata che scorreva tranquilla finché un motivo quanto mai futile ha fatto arrabbiare l’imprenditore: “Impara a rivolgerti a me” ha tuonato raggiungendo la ragazza che era intenta a cucinare e non ha ricevuto risposta quando ha chiesto dell’olio. “Ma che ti devo dire grazie ogni volta che ti parlo? Non è che ti devo pulire i mocassini?” ha replicato lei davanti ai compagni rimasti in silenzio ad assistere al battibecco dei due concluso con un sonoro “vaffan***”.

Magari Carmen ha ragione e davvero si tratta di un momento di rabbia trascurabile, visto il feeling che nei giorni scorsi pareva ormai nato tra i due. Tuttavia, un certo malumore in Gianmaria si era già avvertito poco dopo l’uscita di Alex Belli dalla Casa, quando ha visto Sophie consolare Soleil e non gioire con lui per da decisione di restare nel reality.

“Sono rimasto veramente male. Sono entrato là dentro a prendere una decisione, quando sono uscito c'erano tutti ma non c'era lei. Stava parlando con Soleil, una che l'ha distrutta e continuerà a farlo ogni volta che ne avrà la possibilità. Per me non è una cosa leggera” ha detto a Jessica. E ancora a Miriana: “Sophie mi ha guardato con la coda dell'occhio ed è rimasta là a consolare Soleil. Per me non esiste. È riuscita a rovinarmi un momento bello”.