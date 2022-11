Ginevra e Elettra Lamborghini verso la riconciliazione: "Spero di fare un duetto con mia sorella"

Pace fatta in casa Lamborghini? Dopo mesi di screzi tra le rampolle della casa automobilistica, e la partecipazione di Ginevra al Gf Vip, pare ci sarebbe uno spiraglio per una riconciliazione. La 30enne durante il reality ha avuto modo di parlare del rapporto burrascoso che ha al momento con la celebre sorella Elettra.

Il rapporto disteso con Elettra

Ora dopo tanti screzi e dissapori pare che le due ereditiere siano pronte a riavvicinarsi. Ginevra ha preso parte alla prima del film dedicato al nonno Ferruccio, sbilanciandosi sul rapporto con la cantante, che pare sia più sereno al momento, tanto da pensare ad un duetto musicale.

La gieffina ha infatti voluto seguire le orme della sorella minore nel mondo della musica, facendo storcere il naso ad Elettra. Tuttavia, pare che ora le cose tra le due andrebbero meglio, tanto da pensare ad una collaborazione canora in famiglia: “Spero di fare un duetto con mia sorella, ma prima dobbiamo sistemare un po’ di cose”, ha chiosato Ginevra, aggiungendo. “Ci vorrebbe il pezzo giusto perché interpretiamo due generi diversi. Io vado verso un pop carico ballabile, ha presente la mia Amami davvero? Siamo due Lamborghini. Lei è una Miura, la macchina che ha colpito tutti, la più bella del mondo con le sue linee sinuose e le ciglia lunghe; mentre io sono una Countach che è più spigolosa, tagliente, sportiva. Io mi sento così, con questa lingua pungente. Come dice Antonino Spinalbese, dovrei sempre pronunciare una parola in meno”.

Il legame con Antonino Spinalbese

A proposito di Antonino Spinalbese Ginevra si è sbilanciata. I due all’interno del loft di Cinecittà hanno stretto un rapporto speciale, nonostante la 30enne avesse dei pregiudizi sui di lui: “Sono alla finestra a guardare, sto cercando di capire. Il ragazzo è enigmatico, fra di noi c’è un grande affetto, una grande simpatia, un legame che non si sa cosa sia, è difficile sbilanciarsi. Mi sembra di conoscerlo da anni e, invece, ci siamo conosciuti solo per due settimane. Sono rapporti particolari, non è detto che si debba andare alla via sentimentale, è un legame puro e bello, borderline, che non ha bisogno di essere etichettato”, ha spiegato, infatti dopo la squalifica di Ginevra l’hairsylist si è avvicinato a Giaele De Donà.

Del resto neppure Ginevra è del tutto libera: “Il mio cuore è occupato da una situazione precedente, sto cercando di capire in quale direzione andare e Antonino non c’entra. Sono in un limbo dove sto cercando di comprendere se il legame con la persona con cui sto ha effettivamente una speranza di continuare. Spero sempre che la mia vita cambi”, ha spiegato la ragazza.

Nonostante la poca chiarezza Antonino sembra averla conquistata: “Mi è capitato poche volte di incontrare uno come Antonino con cui ci si capisce con lo sguardo, si fanno le cinque del mattino perché c’è sintonia e ti fa perdere la cognizione del tempo. Era il mio compagno di giochi. Sono rimasta stupita perché avevo dei pregiudizi. È sempre bello, mi piace prenderlo in giro perché si specchia, alza lo sguardo, si atteggia e gli dico: ‘È così che conquisti le donzelle? Con me non attacca”’.