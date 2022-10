Gf Vip, Ginevra Lamborghini contro Antonino Spinalbese: "Sei poco uomo", poi si pente e chiarisce

Antonino Spinalbese ieri sera è stato uno dei protagonisti, insieme a Pamela Prati e Carolina Marconi, della diretta del Grande Fratello Vip. Descritto come pieno di sé e un po' borioso l'ex di Belen Rodriguez è stato attaccato anche da Ginevra Lamborghini. Tra i due c'è un rapporto speciale, stando al loro racconto, e nonostante Lamborghini sia fuori dalla casa a seguito del provvedimento disciplinare nei suoi confronti per come si era comportata con Marco Bellavia, si lanciano frecciate e parole quasi ammiccanti dalla casa allo studio e viceversa.

Ieri sera però Lamborghini, collegandosi all'attacco di Sonia Bruganelli che ha invitato Spinalbese a darsi una calmata, ha duramente attaccato l'amico speciale criticandolo per le scelte strategiche delle ultime due settimane (tra cui provocare Edoardo Donnamaria flirtando con Antonella Fiordelisi). Ovviamente la sua presa di posizione ha avuto come risultato

un tumulto mediatico e così dopo la puntata ha voluto dare delle spiegazioni.

Cosa ha detto in puntata Ginevra

"Ho visto delle incongruenze di Antonino, Ho visto poco uomo, ragazzino abbastanza". "Io in amicizia sono fatta così, dico le cose. Mi dispiace vedere, in te, un atteggiamento poco uomo, poco adulto - ha continuato Ginevra - Ma questa è una cosa che ti è stata già detta. Te lo dico da amica. Mi collego al discorso che ha fatto Edoardo sull’essere poco aderente ad un atteggiamento da uomo. Ti è scappato, qualche settimana fa, che ho avuto un atteggiamento non apprezzato, che mi sono avvicinata a te e non hai apprezzato perché ero fidanzata. Ti ho offerto la mia amicizia, pura, semplice, limpida. Mi hai fatto sentire sporca”.

Le spiegazioni di Ginevra Lamborghini

“Ciao ragazzi è finita la puntata sono in albergo e mi sentivo di precisare alcune cose che in puntata non sono riuscita a dire - così inizia il discorso post puntata di Lamborghini - Io ad Antonino tengo tantissimo, con lui ho instaurato un legame speciale e puro e quello che ho detto oggi in puntata fa parte comunque dell’essere trasparenti tra persone che si vogliono bene e io mi sono sentita due settimane fa un pò ferita dalle parole di Antonino. Quello che era per me un atteggiamento del tutto trasparente, senza malizia, in realtà da lui è stato interpretato così". "Mi sono sentita di esprimermi sul suo comportamento delle ultime settimane perchè ho visto un Antonino cambiato, disponibile a strategie infantili che non gli si addicono. Secondo me ha avuto un atteggiamento non conforme a quello che è lui, questo mio modo di parlargli è dovuto al fatto che ero un pò ferita" ha continuato.

"Detto ciò mi dispiace che lui si senta ferito che in questo momento sia un pò giù, ma spero che le mie parole non gli siano arrivate in una modalità di attacco - cerca di spiegare Lamborghini - Era un invito a rientrare un pò in sè a estraniarsi da dinamiche che non sono sue, mi dispiace vedere che cada in queste trappole infantili. Io per lui provo tanto bene, questo rimane e se dico che supporto i gintonic è perchè supporto i rapporti veri. Io sopporto quello che c’è di bello e puro tra di noi, quindi evviva i gintonic sempre e comunque. Spero di avere occasione di chiarire con Antonino. Comunque mi fa male vederlo così giù, spero che lui abbia ascoltato bene le sue parole, se mi conosce ha capito come sono fatta, sa che quando sono un pò infastidita dico sempre una parola in più e non una in meno”.