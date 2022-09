Gf Vip, Ginevra Lamborghini fa coming out: "Sono stata con due donne, una chimica bellissima"

(Nel video il coming out di Ginevra Lamborghini)

Non ha filtri Ginevra Lamborghini, che nella Casa del Grande Fratello Vip sta dimostrando una sincerità spiazzante. L'ereditiera non vuole avere segreti e si racconta a 360 gradi agli altri 'vipponi', dai rapporti incrinati con la sorella Elettra fino alle sue cose più intime.

Così, confidandosi con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, fa coming out e rivela di aver avuto due storie con due donne. La prima è stata la più complicata: "Mi piaceva e mi sono lasciata andare. Lei non se la viveva bene, questa cosa le smuoveva dei disagi. Ci vedevamo, magari facevamo festa insieme, serata, poi dopo partivano dei gran limoni e palpate, ma quando era il momento di concludere no. E' successo dopo un po' ed è stato molto bello, ma lei ha mantenuto comunque del riserbo. Quasi un senso di colpa". Non era innamorata, come spiega alle altre, ma c'era una forte attrazione: "Eravamo molto in sintonia mentale. Non eravamo migliori amiche, ma c'era un livello di chimica mentale e complicità bellissimo. Però ho capito che aveva troppi problemi e ho preferito staccare per non renderla tossica questa storia. Sapevo che sarebbe andata a schifio". Tra loro non ci sono più rapporti: "Non ci sentiamo più, ma se ci vediamo adesso è tranquilla".

Ginevra ha avuto anche un'altra relazione: "Con un'altra ragazza, con lei ho molto più sperimentato anche con serenità. A me piacciono davvero le donne". E questo è un punto in comune proprio con sua sorella, che ha più volte dichiarato di aver avuto esperienze con altre donne.