GF Vip, Ginevra Lamborghini: "In questa casa ci sono un paio di finocchi" (video)

Ginevra Lamborghini è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip che nelle ultime ore sta facendo più discutere gli utenti. Sintonizzati sulla diretta dalla casa più monitorata che c'è, i telespettatori hanno assistito al momento in cui l'influencer ha pronunciato il termine "finocchio" rivolto a non precisati compagni di avventura televisiva e considerato inopportuno da quanti lo hanno rilevato in rete, benché nel contesto ironico di una battuta.

Cos'è successo

Tutto è partito quando Attilio Romita ha raccontato che prima di cena è solito mangiare un po’ di verdura cruda per non arrivare affamato a cena: "Io adoro, prima di cena, mangiare un po’ di crudités, perché così lo stomaco si dilata e non mi avvicino alla tavola affamato. E non riesco mai a trovare i finocchi" ha detto il giornalista; a quel punto Ginevra Lamborghini ha commentato: "In questa casa un paio ce ne sono". La frase non ha suscitato alcuna rimostranza da parte dei presenti che, come si vede dal video sottostante, non hanno affatto dato alla frase il peso di un insulto omofobo e, anzi, hanno riso divertiti appena Romita ha chiesto se si potevano comprare almeno "una 20 di kg di finocchi".