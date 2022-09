Gf Vip, Ginevra Lamborghini e il retroscena sulla sorella Elettra: "Non ci parliamo"

Il Grande Fratello Vip sta già facendo parlare di sì. La prima puntata di ieri sera, grazie all'ingresso di alcuni concorrenti molti attesi, è già riuscita a creare le prime fandom con annessi tweet di stima, incoraggiamento e anche numerose ship: molti ritengono che tre Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini presto nascerà del tenero. L'ereditiera, sorella di Elettra, è sicuramente uno dei partecipanti che più incuriosiscono il pubblico e senza giraci troppo intorno ieri sera - dopo la fine della puntata - ha parlato proprio del rapporto che ha con Elettra.

Elettra e Ginevra: il loro rapporto è teso

Tra le due sorelle da qualche anno non scorre buon sangue, anzi ha rivelato a Cristina Quarta che non si parlano dal 2019 e che quindi non ha preso parte neanche al suo matrimonio, con il dj Afrojack, e ha precisato: "Sono l'unica a non essere stata invitata al suo matrimonio".

Il loro allontanamento farebbe soffrire molto i genitori che, secondo quanto raccontato da Ginevra, avrebbero provato e riprovato a farle riavvicinare: Elettra avrebbe bloccato Ginevra sui social e sul telefono e non desidera minimamente vederla neanche a Natale.

"Il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso quanto tempo sto sprecando. Io le scrivo ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno - ha raccontato la gieffina - I miei ci hanno provato, non c'è niente, facciamo Natale separati dal 2019. Io non la vedo e non ho modo di parlarle dal 2019, ci ho provato a suon di lettere, tentativi". Una situazione non semplice che alla base avrà sicuramente delle motivazioni, ma questi motivi Ginevra afferma di non saperli. "Il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta" ha spiegato ancora.

Elettra doveva entrare nella casa già nel 2020, ma in quell'occasione chiese di inserire una clausola per non parlare della sua famiglia e quindi anche di Elettra, ma Signorini non accettò e com'è ben evidente quest'anno la clausola non c'è più.