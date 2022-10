GF Vip, Ginevra Lamborghini su Marco Bellavia: "Ho fatto bullismo senza accorgermi"

Marco Bellavia ha lasciato il Grande Fratello Vip, ma il suo addio è destinato a fare ancora molto rumore. Innumerevoli sono i commenti di sdegno da parte degli utenti che continuano a rendere l'hashtag #iostoconbellavia tra i più popolari del momento e corali le richieste di provvedimenti severi contro i concorrenti che hanno isolato e bullizzato il conduttore.

In queste ore, tuttavia, pare che qualcuno tra loro si stia rendendo conto della gravità dei fatti, anche perché la Regina di Roma ha fatto arrivare forte e chiaro il pensiero della stragrande maggioranza dei telespettatori: "Siete degli schifosi e Ciacci è n’pezzo de me**a. Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo. Cicci sei un verme" ha urlato al megafono fuori dalla casa di Cinecittà l'appassionata telespettatrice romana. Dopo le grida la preoccupazione per la puntata di stasera e per le decisioni che prenderanno gli autori sta iniziando a serpeggiare: "Secondo me fuori sta succedendo un casino. Secondo me Marco è stato male male male e non stiamo capendo" ha detto Ginevra Lamborghini che poi, parlando con Antonino, ha aggiunto: "L'ho fatto... Ho fatto quella cosa lì con la b... Senza accorgermi ho fatto bullismo con Marco".

Gli utenti, però, non sembrano credere al reale pentimento della ragazza come dei suoi compagni, che si pensano indirizzati dagli autori ad esprimere un pentimento che non sarebbe reale: "Troppo facile adesso pentirsi poteva pesarci prima, ridicola" scrive qualcuno a margine del video che la mostra con Antonino; "Devono averle detto qualcosa in confessionale e lei adesso mette in pratica i consigli. Sei una buffona" aggiunge qualcun altro che, come migliaia di altre persone, aspettano di ascoltare i provvedimenti presi questa sera da Alfonso Signorini in diretta tv.

