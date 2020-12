"Le richieste folli di Ginevra Lamborghini per entrare al Gf Vip"

Era una delle concorrenti più attese per il GF Vip e invece Ginevra Lamborghini non ci sarà. A farlo sapere durante l'ultima puntata di Casa Chi è Alfonso Signorini, conduttore del reality show di Canale 5 e ospite del format web ispirato al magazine Chi. Il motivo? La ricca ereditiera, aspirante cantante e sorella della più famosa Elettra, avrebbe avanzato richieste folli a fronte della sua partecipazione.

Gf Vip, le richieste folli di Ginevra Lamborghini

"Ginevra ha fatto un ottimo provino - specifica Alfonso - sarebbe stata la concorrente ideale, ma ci ha posto la condizione di non poter parlare del rapporto con la sorella e neanche della sua famiglia, e quindi di che avremmo dovuto parlare?". Pretese che non hanno trovato riscontro nelle esigenze autoriali dello show. "È come se Oppini avesse voluto entrare nella Casa e non potevamo parlare di Alba Parietti. Poi Francesco ha dimostrato di essere Francesco Oppini e non ha più neanche bisogno di nominare sua madre, perché oramai nel GF Vip ha acquisito una sua identità fortissima".

La replica di Ginevra Lamborghini

Subito dopo le parole di Alfonso, Ginevra non ha perso tempo e, in diretta da Cortina d'Ampezzo, dove si trova attualmente in vacanza, ha replicato così: "Balle su di me, che gran fantasia! Ma se dovete dirle ditele bene, vi devo spiegare io come si dicono le balle a voi che siete così bravi? Non credo. Un leone non si cura dell’opinione di una pecora".

Chi è Ginevra Lamborghini (e la grave lite con la sorella Elettra)

Impossibile per Signorini transigere su tali richieste, dal momento che parte dell'attenzione mediatica in queste settimane si è concentrata proprio sulla lite tra Ginevra ed Elettra, i cui motivi non sono ancora noti ma sarebbero alquanto gravi. Non a caso la ragazza non ha presenziato al matrimonio della sorella con Afrojack avvenuto in autunno e pare che neanche abbia avvisato la famiglia della sua partecipazione al casting del Gf Vip.

Classe 1992 e di professione operativa nel team creativo dell'azienda di famiglia con il sogno di sfondare nella musica, Ginevra ha così parlato in passato della maretta con Elettra: "Come in tutte le famiglie si bisticcia. Direi che è normale, anche da piccoline lo facevamo. Però io le voglio molto bene, le auguro il meglio per la vita e la carriera. Lei è così brava in quello che fa e spero di poter fare altrettanto".