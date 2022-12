Ginevra Lamborghini rientra nella Casa del Gf Vip

Al Gf Vip le sorprese non finiscono mai. Da ultimo un ingresso, o meglio un re-ingresso, davvero inatteso nella Casa del loft di Cinecittà, quello di Ginevra Lamborghini. La rampolla della casa automobilistica è stata squalificata dal reality dopo le frasi livorose nei confronti di Marco Bellavia.

Il ritorno di Ginevra Lamborghini

Nonostante le accuse di bullismo la bolognese è apparsa in studio chiedendo scusa per le parole pesanti. Il pubblico pian piano è riuscito a perdonare la 30enne, che ha fatto più volte ritorno nella Casa più spiata d’Italia, specie per confrontarsi con Antonino Spinalbese, con cui era nata un’intesa particolare, poi mai decollata a causa della sua eliminazione. Ora il Gf Vip vuole mettere alla prova questo flirt dando la possibilità alla giovane di tornare nel loft.

“Mi serve una vacanza, stavo cercando dei voli delle cose, ma non ho trovato nulla. Vorrei tornare nella Casa”, esordisce l’aspirante cantante. Un appello accolto di buon grado dal padrone di casa Alfonso Signorini. “Mettiamo alla prova Antonino. Vediamo se questo amore decollerà”, asserisce il conduttore.

Signorini tende però a chiarire che dopo la squalifica la sorella di Elettra non entrerà nelle vesti di concorrente, bensì di ospite. Ginevra viene così spedita a fare la quarantena, così che il prossimo lunedì potrà fare il suo ingresso, di nuovo, nel loft di Cinecittà. Non resta che scoprire come la prenderà Spinalbese, ma soprattuto Oriana, che si è riavvicinata all’hairstylist.