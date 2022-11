Ginevra Lamborghini: ritorno di fiamma con l'ex Edoardo? Le foto che la incastrano

Ritorno di fiamma tra Ginevra Lamborghini e il fidanzato Edoardo Casella? La gieffina nel loft di Cinecittà ha stretto un legame intenso con Antonino Spinalbese. Una relazione che tuttavia non è decollata a seguito della squalifica dell’ereditiera, che a quanto pare durante la sua permanenza non è stata del tutto sincera con l’hairstylist.

Il rapporto con Edoardo Casella

Sembrerebbe infatti che la sorella di Elettra fosse ancora fidanzata con Edoardo Casella, ex giocatore di basket. I due sono stati beccati insieme più volte insieme una volta che la giovane ha varcato la porta rossa. Tuttavia la Lamborghini ha spiegato che con l’atleta era da tempo in corso una crisi. Dopo numerosi avvistamenti e gossip in merito, Ginevra ed Edoardo sono stati pizzicati nuovamente in coppia. La bomba è stata lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato su Instagram un video in cui si vede la 30enne al compleanno del suo manager in compagnia del suo (ex?) fidanzato. Edoardo e Ginevra appaiono ancora complici ed in intesa. Ma qualcosa non convince.

Il legame con Antonino Spinalbese

La Lamborghini giusto qualche giorno fa aveva spiegato a Casa Chi di essere in crisi col fidanzato. Come se non bastasse nell’ultima puntata del Gf Vip, aveva mandato chiari segnali ad Antonino Spinalbese, asserendo che lo aspettava fuori dalla Casa del Gf. Una sorta di flirting a favor di telecamera che tanto piace al pubblico. Insomma dov’è la verità?

Il web ora è diviso a metà, c’è chi dice che la ragazza stia fingendo interesse per il coiffeur per avere visibilità nel corso delle puntate. Dall’altro lato chi invece sostiene che lei e Casella siano semplicemente rimasti in buoni rapporti tanto da partecipare alla stessa festa. Insomma una situazione non chiara, che chissà se Alfonso Signorini riuscirà a dipanare le cose nella diretta di stasera.