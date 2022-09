Gf Vip, Ginevra Lamborghini: "In famiglia se c'è Elettra escludono me, a Natale mi hanno mandato via"

(Nel video Ginevra Lamborghini parla della sorella)

E' in Casa da pochi giorni Ginevra Lamborghini, ma del difficile rapporto con sua sorella Elettra ne ha già parlato diverse volte. Per lei è una sofferenza profonda, soprattutto perché non c'è un motivo concreto dietro il loro allontanamento, come ha spiegato ieri sera in giardino parlando con Elenoire e Alberto: "Mi fa strano quando la vedo in tv perché non me la ricordo più. Quando non vedi una persona da tanto tempo, non senti la voce dal vivo, cominci a dimenticartela".

Non si parlano dal 2019 ed evitano tutte le situazioni che potrebbero farle incontrare. O meglio, da come racconta Ginevra è sua sorella ad essere intransigente: "La predisposizione da parte mia a ricominciare c'è. Lo spero. Facciamo tutto separato da tre anni: Natali, compleanni, tutto. La cosa brutta è che spesso sono stata io ad essere esclusa dalle situazioni - ha rivelato -. Il Natale dell'anno scorso è stato terrificante. Mia madre alle sette di sera, il 24, mi ha chiesto se per favore potevo andarmene perché non ero gradita a cena e io ci sono rimasta malissimo. Mi ha pregato di raggiungerli alle nove e mezza, avrebbero ricenato con me a quell'ora. Io con il cuore nella me*** sono tornata a casa, ho preso i regali ma non sono tornata a quell'ora. Ho aspettato mezzora e sono tornata da mia madre a cena. C'erano tutti ma è stato bruttissimo perché nessuno mi ha guardato, nessuno. Entri in casa, saluti e nessuno ti guarda".

Le ipotesi di Ginevra

Ginevra ha ribadito che non c'è un motivo preciso che le ha portate a questa rottura: "Glielo vorrei chiedere cosa è successo. Non abbiamo litigato, è stata semplicemente una rottura". Qualche ipotesi però la fa: "Credo che sia una cosa da recuperare nel nostro passato, quando eravamo piccole. Mio padre ci ha messo molto a confronto da piccoline. Il semplice fatto che lei era un po' più il 'diavolo della Tazmania', a me invece mi chiamava la 'principessina', mi diceva 'guarda che bella', a lei invece la chiamava 'maschiaccio', le faceva notare il chiletto in più. E' normale che lei sia cresciuta in competizione nei miei confronti".