Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip

Ginevra Lamborghini è stata qualificata dal Grande Fratello Vip. La sorella di Elettra Lamborghini, dopo aver detto a Marco Bellavia che meritava di essere bullizzato, è stata cacciata definitivamente dal gioco.

"Io mi pento di quello che ho detto - ha subito cercato di dire Ginevra per giustificarsi - Perché mi è uscita quella frase orrenda che mi rimangio e mi vergogno di aver usato? Perché lui ha avuto un atteggiamento offensivo nei miei confronti e ha invaso uno spazio privato e fisico senza consenso e questo mi ha turbata. Non stiamo parlando di palpeggiamenti però invadere lo spazio fisico si fa solo se c'è consenso. Non gliel'ho detto perché ho visto che lui stava provando a scusarsi. Quello che ha fatto è stato toccare in un modo che io non accetto e non apprezzo"

Queste parole, però, così come le sue lacrime non sono bastate per evitare la necessaria squalifica.

"Il bullismo è un tema delicatissimo e importantissimo non da prendere sotto gamba, c'è gente che si è ammazzata, che si suicida che perde la ragione - ha detto Alfonso Signorini all'ereditiera - che è perseguitata, che crede di essere carnefice anziché vittima. Il bullismo è alla base di tante forme di violenza e le tue scuse non bastano. Mi ricordo del tuo provino quando mi hai detto che ti bullizzavano da adolescente. Io questa cosa la devo fare. Per tutte queste ragioni il grande fratello ti dice che sei ufficialmente squalificata dal gioco. Che serva a te e alla tua vita, è solo una lezione da portare a casa perché hai fatto la cosa più grave di tutti e non potevamo ignorarlo.